Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026: è crisi tra Rosa e Damiano e Whoopi nasconde un segreto Le trame di UPAS della settimana dal 26 al 30 gennaio 2026: i genitori di Manuel ai ferri corti per la convivenza. La cliente americana dei Cantieri non è sincera

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 gennaio)

La settimana precedente ha segnato movimenti importanti sul fronte dei Cantieri e delle relazioni personali. Roberto e Marina hanno iniziato a mettere a punto le mosse per il rilancio aziendale, trovando un accordo sulla nomina del nuovo amministratore delegato che ha sorpreso più di qualcuno; intanto Vinicio è tornato a Napoli con Elena e l’aggiustamento dei rapporti familiari sembra destinato a influire sul futuro della società. Sul piano personale Raffaele è sempre più preoccupato per la distanza che si è creata con Ornella; Alberto continua a interagire con persone legate al centro di recupero frequentato da Gianluca, mentre quest’ultimo affronta la frustrazione di sapere che il padre ha indagato su di lui. A Palazzo Palladini l’attesa per una misteriosa cliente americana ha creato curiosità e nuove opportunità, mentre le tensioni economiche emergono anche nel quartiere: Eduardo manifesta urgenza di procurarsi denaro, la situazione con Bice e Cotugno tiene sulla corda Guido e Mariella e la convivenza di alcuni personaggi (come Rosa) mostra crepe che potrebbero generare decisioni importanti per il futuro delle rispettive famiglie. Sul fronte social, la rivalità tra i giovani volti del Vulcano, Samuel e Nunzio, continua a giocare un ruolo nelle tensioni quotidiane della comunità.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 26 al 30 gennaio

Lunedì 26 gennaio 2026

Dopo l’accoglienza goffa ma simpatica di Raffaele, Ferri e Marina faranno gli onori di casa a Eleonor Price, la ricca cliente americana che resterà talmente affascinata da Palazzo Palladini da rivolgere ai due una richiesta molto particolare. Gianluca farà una conoscenza speciale durante il corso per alcolisti; Alberto proverà a ricucire il rapporto con il figlio; Guido e Mariella si dimostrano determinati a mettere alle strette Bice affinché restituisca i soldi a Cotugno.

Martedì 27 gennaio 2026

Deciso a esaudire il desiderio di Mrs Price, Raffaele cercherà in ogni modo di garantirle un alloggio a Palazzo Palladini. Nel tentativo di mediare tra Cotugno e Bice, Mariella si accorgerà di quanto l’amica sia fragile. Intanto il vuoto lasciato da Elena nell’organico della radio comincerà a creare problemi e a mettere in luce la necessità di nuove scelte per la programmazione.

Mercoledì 28 gennaio 2026

Con l’urgenza di guadagnare che pesa su di lui, Eduardo spingerà perché la banda di Stella passi al colpo successivo, ma Rino non sembra condividere la stessa fretta. Con l’arrivo degli americani a Palazzo Palladini, Rosa scoprirà quanto lo studio dell’inglese possa essere importante. Dopo la partenza di Elena, si porranno seri interrogativi su chi potrà ricoprire il ruolo di nuovo direttore della radio.

Giovedì 29 gennaio 2026

Eduardo riuscirà a convincere Stella e Angelo a partecipare a un colpo per conto proprio, escludendo Rino. Rosa apprenderà qualcosa su Damiano che potrebbe innescare una forte tensione con il compagno. Convinto che gli americani nascondano qualcosa, Renato potrebbe essere vicino a scoprire una verità scomoda. Nel frattempo la rivalità tra Samuel e Nunzio prosegue a suon di tormentoni, alimentando la comicità e il disagio al Vulcano.

Venerdì 30 gennaio 2026

Dopo un duro litigio, sembra aprirsi una crepa nel rapporto tra Rosa e Damiano; Alberto sarà contento per un riavvicinamento col figlio. Gianluca resterà affascinato da Anna, una giovane restauratrice conosciuta al centro di recupero per alcolisti. Infine, la rivalità social tra Nunzio e Samuel esploderà in una lite comica e disastrosa che avrà ricadute nel loro rapporto con gli altri.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

