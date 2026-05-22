Un posto al sole, le anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: proposta indecente per Ornella
Le trame di UPAS per la settimana dal 25 al 29 maggio: Vanni insiste per partire per l'Argentina con la dottoressa. Raffaele perde la testa. Dilemma per Anna
Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succede tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano nella settimana dal 25 al 29 maggio 2026.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 maggio)
Marina è impegnata in un piano segreto per allontanare Greta dalla vita di Roberto, un intento che pesa sulle relazioni familiari; Cristina appare sempre più ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, fino al punto di mettere in discussione i rapporti con i genitori pur di compiacerlo. Alberto vive momenti di forte tensione legati alla sua relazione con Anna: dopo averla trovata in pericolo e portata in ospedale, la loro vicinanza rischia di trasformarsi in un segreto difficile da gestire. Sul fronte dei rapporti familiari, tra Raffaele e Ornella persiste una certa freddezza, mentre la complicità tra Ornella e Vanni sembra crescere. Mariella prova a far riflettere Bice sulla sua situazione con Sergio, ottenendo una reazione inaspettata. Serena è sotto pressione per la situazione di Manuela e decide di contattare Monica per chiarire aspetti del passato di Maurizio; la sua frustrazione la porta a confidarsi con Filippo. Intanto, Rosa e Pino sembrano ritrovare un momento di complicità, Damiano e Manuel si accordano per un piccolo raggiro ai danni di Rosa ma le circostanze (tra cui uno scooter che non parte) potrebbero complicare la situazione. E Rossella si trova alle prese con un dilemma etico. Infine, Roberto mette pressione a Michele per replicare una trasmissione concorrente, segno delle tensioni sul versante professionale.
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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 25 al 29 maggio
Lunedì 25 maggio 2026
Dopo il confronto con Alberto, Rossella è in crisi e non sa come comportarsi con Gianluca. Alberto spinto dall’amore per Anna prenderà una drastica decisione. Manuela riceverà da Maurizio una notizia che sarà per lei un’ulteriore delusione. Guido e Mariella verranno incastrati da Bice in una cena a quattro con Massaro.
Martedì 26 maggio 2026
Rossella è divisa tra lealtà e responsabilità, Anna prende in contropiede Alberto con una decisione inattesa. Le gemelle incrociano le spade e a finirci in mezzo, come al solito, è Samuel. Guido e Mariella, reduci da una notte sregolata, sottovalutano l’istinto da segugio di Cotugno.
Mercoledì 27 maggio 2026
Definito l’accordo societario con Marina, Stefano è pronto a riconquistare Greta. Intanto Cristina, non volendo deludere Leo, insiste per portarlo in viaggio con lei alimentando le tensioni familiari con Ferri. Devastato dall’addio di Anna, Alberto è pronto a sacrificare tutto pur di non rinunciare a lei. Cotugno si convince di doverla salvare dalle grinfie di Massaro ma Bice è ormai pronta a perdonare l’ex marito.
Giovedì 28 maggio 2026
Nonostante stia per partire con Raffaele, Ornella è sempre più in sintonia con Vanni che continua a tentarla con la proposta di andare in Argentina. Stefano è deciso a riconquistare Greta. Marina decide di intervenire per aiutare Cristina a superare le tensioni con i genitori. Diviso tra la paura di ferire Gianluca e il desiderio di riconquistare Anna, Alberto vivrà un momento di profonda crisi.
Renato, intanto, si prepara alla riunione di condominio: otterrà la nomina ad amministratore?
Venerdì 29 maggio 2026
Dopo aver letto un messaggio di Vanni, Raffaele, geloso, litiga con la moglie, e la tensione nella coppia esplode. Rosa dovrà stare molto attenta a non fare più assenze alla scuola serale, per non perdere l’anno. Michele sottopone a Rossella, Silvia e Nunzio un comico che ha scovato per il nuovo programma radiofonico da mettere in palinsesto che, a suo dire, è veramente eccezionale.
Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 18 al 22 maggio).
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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