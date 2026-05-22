Un posto al sole, le anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: proposta indecente per Ornella Le trame di UPAS per la settimana dal 25 al 29 maggio: Vanni insiste per partire per l'Argentina con la dottoressa. Raffaele perde la testa. Dilemma per Anna

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Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succede tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano nella settimana dal 25 al 29 maggio 2026.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 maggio)

Marina è impegnata in un piano segreto per allontanare Greta dalla vita di Roberto, un intento che pesa sulle relazioni familiari; Cristina appare sempre più ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, fino al punto di mettere in discussione i rapporti con i genitori pur di compiacerlo. Alberto vive momenti di forte tensione legati alla sua relazione con Anna: dopo averla trovata in pericolo e portata in ospedale, la loro vicinanza rischia di trasformarsi in un segreto difficile da gestire. Sul fronte dei rapporti familiari, tra Raffaele e Ornella persiste una certa freddezza, mentre la complicità tra Ornella e Vanni sembra crescere. Mariella prova a far riflettere Bice sulla sua situazione con Sergio, ottenendo una reazione inaspettata. Serena è sotto pressione per la situazione di Manuela e decide di contattare Monica per chiarire aspetti del passato di Maurizio; la sua frustrazione la porta a confidarsi con Filippo. Intanto, Rosa e Pino sembrano ritrovare un momento di complicità, Damiano e Manuel si accordano per un piccolo raggiro ai danni di Rosa ma le circostanze (tra cui uno scooter che non parte) potrebbero complicare la situazione. E Rossella si trova alle prese con un dilemma etico. Infine, Roberto mette pressione a Michele per replicare una trasmissione concorrente, segno delle tensioni sul versante professionale.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 25 al 29 maggio

Lunedì 25 maggio 2026

Dopo il confronto con Alberto, Rossella è in crisi e non sa come comportarsi con Gianluca. Alberto spinto dall’amore per Anna prenderà una drastica decisione. Manuela riceverà da Maurizio una notizia che sarà per lei un’ulteriore delusione. Guido e Mariella verranno incastrati da Bice in una cena a quattro con Massaro.

Martedì 26 maggio 2026

Rossella è divisa tra lealtà e responsabilità, Anna prende in contropiede Alberto con una decisione inattesa. Le gemelle incrociano le spade e a finirci in mezzo, come al solito, è Samuel. Guido e Mariella, reduci da una notte sregolata, sottovalutano l’istinto da segugio di Cotugno.

Mercoledì 27 maggio 2026

Definito l’accordo societario con Marina, Stefano è pronto a riconquistare Greta. Intanto Cristina, non volendo deludere Leo, insiste per portarlo in viaggio con lei alimentando le tensioni familiari con Ferri. Devastato dall’addio di Anna, Alberto è pronto a sacrificare tutto pur di non rinunciare a lei. Cotugno si convince di doverla salvare dalle grinfie di Massaro ma Bice è ormai pronta a perdonare l’ex marito.

Giovedì 28 maggio 2026

Nonostante stia per partire con Raffaele, Ornella è sempre più in sintonia con Vanni che continua a tentarla con la proposta di andare in Argentina. Stefano è deciso a riconquistare Greta. Marina decide di intervenire per aiutare Cristina a superare le tensioni con i genitori. Diviso tra la paura di ferire Gianluca e il desiderio di riconquistare Anna, Alberto vivrà un momento di profonda crisi.

Renato, intanto, si prepara alla riunione di condominio: otterrà la nomina ad amministratore?

Venerdì 29 maggio 2026

Dopo aver letto un messaggio di Vanni, Raffaele, geloso, litiga con la moglie, e la tensione nella coppia esplode. Rosa dovrà stare molto attenta a non fare più assenze alla scuola serale, per non perdere l’anno. Michele sottopone a Rossella, Silvia e Nunzio un comico che ha scovato per il nuovo programma radiofonico da mettere in palinsesto che, a suo dire, è veramente eccezionale.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 18 al 22 maggio).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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