Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: le gemelle fanno una mossa sconsiderata Le trame di UPAS per la settimana dal 23 al 27 marzo: una decisione delle sorelle rischia di mandare a monte il matrimonio. Diego troppo vicino a Lorenza

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Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 23 a venerdì 27 marzo 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 marzo)

L’amicizia fra Teo e Cristina si è approfondita, ma con crescente carico di preoccupazioni; il rapporto tra Roberto e Cristina è arrivato a un confronto teso davanti a Marina, e Roberto ha ripreso contatti con Greta, la quale pare custodire un segreto. Manuela ha vissuto giorni di forte stress per la seduta di laurea e per le nozze imminenti, mentre Maurizio continua a gravitare intorno al Caffè Vulcano nascondendo la sua identità. Massaro ha cercato un riavvicinamento con Mariella, che si è trovata a fargli da confidente, suscitando il disappunto di Sasà; i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela proseguono tra arrivi e ingerenze. Sul fronte investigativo, Eduardo tenta di mantenersi in carreggiata ma non mancano sospetti: Damiano sembra vicino a una pista utile per individuare la donna collegata alla banda di ladri, mentre Grillo continua a provocarlo. Infine, la crisi tra Ida e Diego preoccupa Raffaele e Ornella, e Alberto non riesce a togliersi Anna dalla testa.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 23 al 27 marzo

Lunedì 23 marzo 2026

Per qualcuno sta per emergere che Eduardo è tornato a fare il criminale e ora sarebbe parte della banda dei fratelli Esposito. Diego, stanco delle tensioni con Ida, mostra per la prima volta severità con Lorenza rimproverandola per i ritardi al lavoro. Monica torna a Palazzo Palladini, esuberante, per benedire la coppia dei futuri sposi.

Martedì 24 marzo 2026

Ornella, desiderosa di novità, tenta di scardinare le abitudini di Raffaele. Tra Lorenza e Diego scatta un momento di pericolosa vicinanza. Dopo aver visto Eduardo con Angelo, Grillo comincia a sospettare che anche Damiano sia coinvolto nei furti. Cristina continua a creare problemi in casa, prendendosela anche con Marina.

Mercoledì 25 marzo 2026

Roberto prova a costruire un rapporto con la figlia. Greta si trova a fare i conti con l’uomo che recentemente ha scombussolato la sua vita di coppia. Angosciata all’idea di perdere il lavoro, Lorenza muove a compassione Diego: lui finisce per prenderla sotto la propria ala protettiva e cercherà di convincere i suoi soci a non licenziarla. Tra arrivi attesi e ingerenze non richieste, le famiglie Poggi e Cirillo si preparano all’imminente matrimonio di Niko e Manuela.

Giovedì 26 marzo 2026

Divisa tra la seduta di laurea e il matrimonio, Manuela dovrà fronteggiare un imprevisto che mette a rischio i suoi piani: come se la caverà? Roberto sembra aver capito che Greta sta attraversando un momento difficile. Cristina, intanto, sembra aver ritrovato un miglior umore.

Venerdì 27 marzo 2026

In chiesa Niko si accorge di una sostituzione fra Micaela e Manuela e la funzione viene interrotta; il prete sembra sul punto di sospendere tutto. Resta da capire se Manuela riuscirà ad arrivare in tempo e sposare Niko. Massaro farà a Mariella una richiesta inaspettata. Pino cercherà un confronto chiarificatore con Rosa.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 16 al 20 marzo)

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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