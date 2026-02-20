Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: il Festival fa litigare il cast Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 23 al 27 febbraio 2026: ritorni e partenze a Palazzo, il recupero di Cristina e tensioni familiari e sentimentali in primo piano

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 febbraio)

La settimana precedente ha lasciato sul tavolo molte questioni aperte e momenti intensi: il progetto dello yacht commissionato da Eleanor Price ha raggiunto la fase finale, ma il successo lavorativo annunciato per Roberto e Marina è stato offuscato da una terribile notizia che ha messo in allerta la famiglia. Eleanor ha manifestato l’intenzione di ripartire per l’America e il distacco da Palazzo Palladini si è rivelato più difficile del previsto, con Raffaele protagonista di piccoli colpi di scena e sorprese affettive. Cristina è rimasta al centro della scena per il suo trauma: dopo l’incidente si è scoperto che ha una frattura alla gamba e la sua sofferenza ha messo in evidenza le difficoltà di Roberto nel gestire la situazione emotiva della figlia; le condizioni della mamma hanno aumentato la tensione familiare. Sul fronte della criminalità, Eduardo Sabbiese ha cercato di chiudere i conti con Angelo consegnando la refurtiva a un ricettatore ma mantenendo Angelo al lavoro come elettricista; immagini di una videocamera di sorveglianza hanno ravvivato il rischio di indagini sulla banda. Intanto la storia di Gianluca ha visto un’accelerazione grazie a una visita inaspettata e un avvicinamento con Anna, ma emergono ambiguità sul carattere della ragazza. Sul versante del Caffè Vulcano, i preparativi per Martedì Grasso e le dinamiche tra Micaela, Michele e Samuel hanno animato il locale, mentre Mariella e Salvatore si sono mossi per trovare un possibile pretendente per Bice, tra imprevisti e colpi di scena.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 23 al 27 febbraio

Lunedì 23 febbraio 2026

È un periodo di ritorni importanti a Palazzo ma anche di partenze: la presenza di Eleanor continua a pesare sulle relazioni interne e mette alla prova il rapporto tra Raffaele e Ornella. Cristina lascia l’ospedale e si trasferisce a casa del padre per cercare di riprendersi dopo l’infortunio e il trauma subito; la famiglia dovrà farsi carico del suo recupero fisico ed emotivo.

Martedì 24 febbraio 2026

Nonostante l’ansia che ancora accompagna Cristina, la vicinanza degli amici riesce a darle qualche conforto, ma quando Marina tenta di rassicurarla sul sentimento che il padre prova per lei, Cristina esplode riversando la sua sofferenza. Ornella confida a Giulia che la ferita procuratale da Raffaele è tutt’altro che rimarginata. Intanto il Festival di Sanremo diventa motivo di contrasto tra Guido e Mariella, anche se la serata potrebbe riservare qualche sorpresa.

Mercoledì 25 febbraio 2026

Ferri fatica ancora a rapportarsi con la figlia: una scoperta inaspettata sugli istanti precedenti l’incidente restituisce un quadro più complesso dello stato d’animo di Cristina. Ornella continua a trovare difficile superare la crisi con Raffaele. Sul fronte del Caffè Vulcano, Mariella decide di ritirare il veto su Sanremo e Michele inizia a comprendere quanto possa essere stressante dirigere la radio.

Giovedì 26 febbraio 2026

Rosa, proiettata nella sua vita con Damiano, realizza che anche Pino sta andando avanti; questo tema delle relazioni passate che riaffiorano mette in crisi la donna. Cristina cerca di mascherare il dolore con un’allegria forzata, ma Marina intuisce che ha bisogno di aiuto. Gianluca è sempre più preso da Anna, e Alberto si trova nuovamente faccia a faccia con la ragazza, con potenziali conseguenze emotive.

Venerdì 27 febbraio 2026

Una cena al ristorante rischia di diventare il detonatore del conflitto interiore di Rosa, che dovrà scegliere tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. Gianluca affronta un delicato confronto con Anna che deluderà le sue aspettative, mentre Manuela, impegnata nella preparazione del matrimonio con Niko, dovrà fronteggiare un difficile dilemma.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

