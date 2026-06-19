Un posto al sole, le anticipazioni dal 22 al 26 giugno 2026: un protagonista finisce nei guai Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 22 al 26 giugno: il colpo a Palazzo Palladini va a segno e Grillo trama per incastrare Eduardo

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 22 a venerdì 26 giugno 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap continua a raccontare intrecci familiari e colpi di scena che coinvolgono più generazioni.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 giugno)

Rossella avverte Alberto su un incontro che potrebbe avvicinare Gianluca alla verità sull’identità dell’uomo che sta frequentando Anna, mentre Alberto teme che il ragazzo scopra qualcosa che lo riguarda. Michele fatica a convivere con l’ingerenza di Ferri in radio, e Marina vive momenti di gelosia che aggiungono pressione al loro rapporto; al contempo l’arrivo a sorpresa di Viola prova a stemperare le ansie di Ornella. Le azioni di Angelo, pressato da Grillo, si fanno più decise: comincia a cercare il modo per procurarsi un duplicato delle chiavi di casa Ferri, mentre Anna è sempre più tormentata dalla consapevolezza che la madre si è messa in contatto con Alberto. Al Vulcano crescono attriti tra Lorenza e Samuel, e anche Nunzio nutre dubbi sulla nuova cameriera, mentre Diego la difende e subisce il peso di scelte emotive complicate. Bice attraversa una crisi di autostima con conseguenze sui rapporti con Filippo; Jimmy rimane segnato dall’umiliazione subita in piscina e Manuela vive contrasti familiari: vorrebbe andare a trovare Maurizio ma Serena, opponendosi, alimenta i sospetti della sorella.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 22 al 26 giugno

Lunedì 22 giugno 2026

Manuela, a seguito dei ricordi raccontati da Serena su quanto accaduto tra Maurizio e Monica quando Monica era incinta delle gemelle, decide di affrontare la madre per cercare la verità. Raffaele organizza una giornata a palazzo con Ida e Joseph invitando Diego: il giovane prova a concentrarsi sulla famiglia ma i pensieri su Lorenza restano dominanti. Intanto Michele, preoccupato per l’eccessivo carico di lavoro di Rossella, scatena senza volerlo un confronto duro sul suo futuro lavorativo che mette la ragazza a dura prova.

Martedì 23 giugno 2026

Il confronto drammatico tra Manuela e Monica e le rivelazioni su Maurizio gettano Manuela nello sconforto. Nonostante gli sforzi di Raffaele, la giornata pensata per svagare Ida e Diego finisce per accentuare le tensioni tra loro, mentre Diego appare sempre più ammaliato da Lorenza. Dopo una chiacchierata con la figlia, Silvia fa capire a Michele che Rossella è molto più concentrata sul proprio futuro di quanto lui creda.

Mercoledì 24 giugno 2026

Con la partenza temporanea di Ferri e Marina, Angelo e Rino decidono di entrare in azione per portare a termine il furto a Palazzo, mentre Grillo attende il momento opportuno per far pagare la situazione all’ignaro Eduardo: la situazione è tesa e qualcuno potrebbe correre un grave rischio. Sul fronte affettivo, col supporto di Niko, Manuela deve metabolizzare la rivelazione ricevuta da Monica su Maurizio e scegliere se parlare o meno con Micaela, che intanto sembra aver intuito che le stanno nascondendo qualcosa.

Giovedì 25 giugno 2026

Angelo e Rino riescono a compiere il colpo a casa di Roberto Ferri; ufficialmente Grillo indaga sul furto ma in realtà comincia a tessere la tela per incastrare Eduardo. Nel frattempo Guido convince Sergio a invitare Bice a cena, una serata che potrebbe però riservare spiacevoli sorprese per i protagonisti coinvolti.

Venerdì 26 giugno 2026

Dopo il furto a Palazzo Palladini, Raffaele è angustiato per aver lasciato le chiavi dei condomini incustodite. Mentre Eduardo si avvicina alla verità su quanto accaduto, Angelo è costretto a portare avanti il piano voluto da Grillo. Alberto prova a riportare un po’ di normalità nella sua vita, ma il pensiero di Anna continua a pesare su di lui. Infine, Massaro, vittima dell’ansia da prestazione in vista della serata con Bice, vive momenti di puro panico.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 15 al 19 giugno).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche