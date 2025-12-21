Un Posto al Sole, il Natale più triste di Raffaele Giordano (verso l'addio): cosa succede nella soap Le trame disponibili per la settimana dal 22 al 26 dicembre: indagini sulle rapine, tensioni sentimentali e preparativi di Natale a Palazzo Palladini

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate dal 22 al 26 dicembre 2025. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 dicembre)

La settimana precedente ha visto emergere nuove tensioni e vecchie paure: il ritorno di Okoro ha creato profonda agitazione tra i personaggi legati all’inchiesta su Assane e sulle dinamiche dei Cantieri, mettendo Gennaro in difficoltà e spingendo alcuni a temere perfino conseguenze penali. In parallelo, si sono intrecciate le vicende familiari e sentimentali: Rosa e Damiano hanno mostrato un riavvicinamento complice, mentre Viola ed Eugenio hanno trovato l’occasione per chiarirsi. Raffaele è apparso molto preso dall’organizzazione del Natale e ha proposto soluzioni pratiche per questioni di casa e vicinato; la sua trovata suggerita agli altri è stata vista come possibile via d’uscita per problemi legati all’abitazione di Rosa. Sul fronte degli intrighi, il piano di Bice, favorito dai fondi ottenuti tramite Cotugno, ha cominciato a dare risultati inaspettati e complicare i rapporti con Troncone e con chi le è vicino. Infine, nella sfera ospedaliera Rossella ha dovuto fare i conti con la delusione per la mancata nomina di Riccardo a primario, mentre la relazione tra Eduardo e Stella ha iniziato a mostrare crepe, con sospetti e segreti che minacciano di cambiare gli equilibri.

Anticipazioni Un Posto al Sole: cosa succede dal 22 al 26 dicembre

Lunedì 22 dicembre 2025

Damiano intensifica le indagini per risalire ai responsabili delle rapine nelle gioiellerie: le sue ricerche sembrano avvicinarlo a scoprire nomi e collegamenti. Eduardo scopre che una persona a lui molto vicina potrebbe essere coinvolta nei furti, situazione che apre nuovi dubbi e tensioni nella sua cerchia. Intanto Otello si prepara a partire per l’India e Raffaele Giordano riceve una notizia che lo costringerà a rivedere l’organizzazione del suo Natale. Guido, alle prese con la ricerca di un regalo per Lollo, fa un giro in un noto negozio di costruzioni-giocattolo che restituisce momenti di tenerezza in famiglia.

Martedì 23 dicembre 2025

Roberto e Marina sono sempre più sotto pressione a causa di Gennaro Gagliotti: stanno valutando decisioni importanti, ma proprio quando sembrano sul punto di agire qualcosa potrebbe cambiare drasticamente la situazione a loro favore o sfavore. Eduardo realizza che Stella può rappresentare un pericolo e si riavvicina a Clara; Rosa appare sempre più proiettata verso una storia con Damiano, tuttavia un gesto inaspettato di Pino potrebbe farle sorgere dei dubbi. Michele, preoccupato, chiede a Rossella notizie di Agata.

Mercoledì 24 dicembre 2025

Okoro rischia di mettere nei guai Gennaro alimentando le speranze di rivalsa di Roberto e Marina, con possibili ripercussioni sui Cantieri. Dopo anni di distanza Rosa e Damiano sembrano una coppia ritrovata, mentre gli abitanti di Palazzo Palladini, ciascuno a modo proprio, si preparano a festeggiare la Vigilia di Natale tra emozioni e tensioni familiari.

Giovedì 25 dicembre 2025

È Natale a Palazzo Palladini: Raffaele, con un velo di malinconia, si prepara a vivere quello che potrebbe essere il suo ultimo Natale come portiere del palazzo. Damiano compie un’iniziativa inaspettata che lascia Rosa un po’ disorientata; intanto Sasà e Castrese trascorreranno il 25 insieme a Mariella e Guido, tra momenti calorosi e piccoli aggiustamenti di relazione.

Venerdì 26 dicembre 2025

Nonostante Eduardo abbia preso le distanze da Stella, lei non intende rinunciare a lui e sarà protagonista di un gesto molto azzardato che potrebbe avere conseguenze rilevanti sui rapporti personali. Raffaele e Ornella vanno a trovare Diego e Ida, e si accorgono della tensione che grava sulla coppia; Micaela, dopo aver trascorso il Natale con il figlio, decide di parlare con Manuela e Niko per chiarire la situazione creata tra Jimmy e i suoi amici.

