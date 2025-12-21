Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un Posto al Sole, il Natale più triste di Raffaele Giordano (verso l'addio): cosa succede nella soap

Le trame disponibili per la settimana dal 22 al 26 dicembre: indagini sulle rapine, tensioni sentimentali e preparativi di Natale a Palazzo Palladini

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate dal 22 al 26 dicembre 2025. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 dicembre)

La settimana precedente ha visto emergere nuove tensioni e vecchie paure: il ritorno di Okoro ha creato profonda agitazione tra i personaggi legati all’inchiesta su Assane e sulle dinamiche dei Cantieri, mettendo Gennaro in difficoltà e spingendo alcuni a temere perfino conseguenze penali. In parallelo, si sono intrecciate le vicende familiari e sentimentali: Rosa e Damiano hanno mostrato un riavvicinamento complice, mentre Viola ed Eugenio hanno trovato l’occasione per chiarirsi. Raffaele è apparso molto preso dall’organizzazione del Natale e ha proposto soluzioni pratiche per questioni di casa e vicinato; la sua trovata suggerita agli altri è stata vista come possibile via d’uscita per problemi legati all’abitazione di Rosa. Sul fronte degli intrighi, il piano di Bice, favorito dai fondi ottenuti tramite Cotugno, ha cominciato a dare risultati inaspettati e complicare i rapporti con Troncone e con chi le è vicino. Infine, nella sfera ospedaliera Rossella ha dovuto fare i conti con la delusione per la mancata nomina di Riccardo a primario, mentre la relazione tra Eduardo e Stella ha iniziato a mostrare crepe, con sospetti e segreti che minacciano di cambiare gli equilibri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Anticipazioni Un Posto al Sole: cosa succede dal 22 al 26 dicembre

Lunedì 22 dicembre 2025

Damiano intensifica le indagini per risalire ai responsabili delle rapine nelle gioiellerie: le sue ricerche sembrano avvicinarlo a scoprire nomi e collegamenti. Eduardo scopre che una persona a lui molto vicina potrebbe essere coinvolta nei furti, situazione che apre nuovi dubbi e tensioni nella sua cerchia. Intanto Otello si prepara a partire per l’India e Raffaele Giordano riceve una notizia che lo costringerà a rivedere l’organizzazione del suo Natale. Guido, alle prese con la ricerca di un regalo per Lollo, fa un giro in un noto negozio di costruzioni-giocattolo che restituisce momenti di tenerezza in famiglia.

Martedì 23 dicembre 2025

Roberto e Marina sono sempre più sotto pressione a causa di Gennaro Gagliotti: stanno valutando decisioni importanti, ma proprio quando sembrano sul punto di agire qualcosa potrebbe cambiare drasticamente la situazione a loro favore o sfavore. Eduardo realizza che Stella può rappresentare un pericolo e si riavvicina a Clara; Rosa appare sempre più proiettata verso una storia con Damiano, tuttavia un gesto inaspettato di Pino potrebbe farle sorgere dei dubbi. Michele, preoccupato, chiede a Rossella notizie di Agata.

Mercoledì 24 dicembre 2025

Okoro rischia di mettere nei guai Gennaro alimentando le speranze di rivalsa di Roberto e Marina, con possibili ripercussioni sui Cantieri. Dopo anni di distanza Rosa e Damiano sembrano una coppia ritrovata, mentre gli abitanti di Palazzo Palladini, ciascuno a modo proprio, si preparano a festeggiare la Vigilia di Natale tra emozioni e tensioni familiari.

Giovedì 25 dicembre 2025

È Natale a Palazzo Palladini: Raffaele, con un velo di malinconia, si prepara a vivere quello che potrebbe essere il suo ultimo Natale come portiere del palazzo. Damiano compie un’iniziativa inaspettata che lascia Rosa un po’ disorientata; intanto Sasà e Castrese trascorreranno il 25 insieme a Mariella e Guido, tra momenti calorosi e piccoli aggiustamenti di relazione.

Venerdì 26 dicembre 2025

Nonostante Eduardo abbia preso le distanze da Stella, lei non intende rinunciare a lui e sarà protagonista di un gesto molto azzardato che potrebbe avere conseguenze rilevanti sui rapporti personali. Raffaele e Ornella vanno a trovare Diego e Ida, e si accorgono della tensione che grava sulla coppia; Micaela, dopo aver trascorso il Natale con il figlio, decide di parlare con Manuela e Niko per chiarire la situazione creata tra Jimmy e i suoi amici.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 15 al 19 dicembre): https://www.libero.it/magazine/news/un-posto-al-sole-anticipazioni-dal-15-dicembre-al-19-dicembre-2025-184626

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap: https://www.libero.it/magazine/tag/un-posto-al-sole-news/

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Ilenia Lazzarin

Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025: Viola fa il grande passo e due storie finiscono (molto) male

Le trame di UPAS per la settimana dal 15 al 19 dicembre 2025: la prof ed Eugenio dec...
Un posto al sole

Un Posto al Sole, anticipazioni: Viola spiazza Eugenio, Guido e Mariella sono disperati

Si avvicina un'altra settimana in compagnia dell'amatissima soap ambientata a Palazz...
UPAS, Rosa e Damiano

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 17 dicembre 2025: tutti i sogni di Rosa si realizzano

Le trame di UPAS per mercoledì 17 dicembre 2025: si rafforza il legame tra la Picari...
Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 dicembre 2025: Filippo nella stretta di Gennaro (mentre Alice se ne va)

Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 dicembre 2025: Filippo nella stretta di Gennaro (mentre Alice se ne va)

Le trame di Un Posto al Sole dall’8 al 12 dicembre 2025: Jimmy è vittima di bullismo...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 dicembre 2025: la grande speranza dell'ex di Rossella

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 dicembre 2025: la grande speranza dell'ex di Rossella

Le trame di UPAS per giovedì 18 dicembre 2025: Riccardo può diventare primario, ment...
Un posto al sole

Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto e Marina davanti a una scelta rischiosa

Ecco un’altra settimana in compagnia della longeva soap di Rai 3. Scopriamo nel dett...
UPAS, Gennaro e il suo caporale

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 16 dicembre 2025: arrestato il caporale, Gagliotti nel panico

Le trame di UPAS di martedì 16 dicembre 2025: per Gennaro si mette male, mentre c'è ...
Anticipazioni Un posto al sole

Un Posto al Sole, anticipazioni: Giulia prende una decisione estrema, Marina sfida Roberto

Settimana ricca di tensione a Palazzo Palladini: tra crisi, vendette e indagini peri...
Un posto al sole, anticipazioni settimanali puntate: Raffaele Giordano

Un posto al sole, Raffaele Giordano spiazza tutti: il personaggio più amato verso l’addio. Perché

Settimana intensa a Un posto al sole: Damiano rischia tutto per Eduardo, Micaela aff...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
Pietro Masotti

Pietro Masotti
Roberto Burioni

Roberto Burioni
iuliana calcantici new entry paradiso delle signore

Iuliana Calcantici

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963