Un posto al sole, Damiano scopre la verità su Eduardo: Grillo trema Le trame di UPAS per la settimana dal 21 al 25 settembre 2026: Renda indaga sulla scomparsa di Sabbiese. Al Vulcano Nunzio e Samuel litigano ferocemente

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Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 settembre)

La settimana si è aperta con l’inizio della scuola per Manuel e con la grande preoccupazione per l’improvvisa scomparsa di Eduardo: la sua assenza ha creato sconcerto e rabbia fra i familiari, che oscillano tra incredulità e la ricerca di spiegazioni. Intanto al Caffè Vulcano la tensione è cresciuta per la trappola ordita da Lorenza ai danni di Samuel e per le accuse che Micaela muove, sostenuta dallo stesso Samuel, che mettono a dura prova l’atmosfera del locale. Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che qualcosa non quadri nella vicenda di Eduardo: la pista della fuga con Stella viene messa in discussione, intanto Grillo mostra chiaramente che la sua sete di vendetta non si è placata e rappresenta una minaccia concreta. In parallelo, la difficile situazione di Gianluca resta al centro delle preoccupazioni: la malattia e le condizioni stazionarie gettano Luca nello sconforto e portano Alberto a confrontarsi con aiuti esterni.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 21 al 25 settembre

Lunedì 21 settembre 2026

Ferri apprende da Michele che dietro Radio Ciclone si nasconde una misteriosa fiduciaria; Marina comunica a Mori la volontà di rompere il loro accordo ma si ritrova comunque sotto scacco. Alberto, sostenuto da Luca e da Giulia, si convince che sarebbe una follia trasferire Gianluca in un’altra struttura. Sconsolata dopo la lite con Cerruti, Mariella cerca in Guido la compagnia che prima riceveva dal suo migliore amico e lo travolge convincendolo a iniziare un corso di yoga insieme.

Martedì 22 settembre 2026

Eduardo, dopo aver fallito l’ennesimo tentativo di liberarsi, finirà per soccombere a Grillo. Rosa e Clara capiscono che Sabbiese non è scappato con Stella ma che gli è successo qualcosa di grave. La rabbia di Roberto nei confronti di Mori cresce, mentre Marina si vede costretta a piegarsi al ricatto dell’uomo.

Mercoledì 23 settembre 2026

Rosa e Clara decidono di coinvolgere Damiano nella ricerca, dopo aver scoperto che Eduardo ha lasciato tutti i suoi effetti personali in casa. La tensione al Vulcano, in particolare tra Samuel e Micaela, spinge Diego, Nunzio e Silvia a prendere una decisione ormai inevitabile. Mariella convince Guido a provare una sessione di yoga: lei ne è entusiasta, mentre lui non reagisce allo stesso modo.

Giovedì 24 settembre 2026

Damiano si mette sulle tracce di Eduardo e Grillo, temendo che Damiano si avvicini troppo alla verità, osserva guardingo le sue mosse. Al Vulcano la tensione diventa sempre più incandescente, tanto da spingere Samuel a compiere un insolito colpo di testa. Nel frattempo Mariella, felice delle lezioni di yoga con Guido, non perde occasione per punzecchiare Cerruti.

Venerdì 25 settembre 2026

Spinto dal sospetto che Grillo sia legato alla scomparsa di Eduardo, Damiano decide di voler vederci chiaro. Alberto va a trovare ogni giorno, speranzoso, Gianluca e scopre che talvolta persone inaspettate possono offrire grande conforto. Dopo il licenziamento di Micaela, i rapporti tra Nunzio e Samuel diventano sempre più tesi.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 14 al 18 settembre).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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