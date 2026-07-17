Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Rossella pronta a lasciare Nunzio Le trame di UPAS per la settimana dal 20 al 24 luglio: la dottoressa riceve un'allettante proposta di lavoro all'estero. E anche Ornella "tradisce" Raffaele

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 luglio)

Nella settimana appena trascorsa lo spettro delle indagini sulla vicenda del furto a Palazzo Palladini ha scosso più di un personaggio: la Procura apre accertamenti che vedono coinvolti Raffaele, Eduardo e Stella, con Grillo che perde il controllo durante un confronto col PM, rischiando di mettere nei guai se stesso e, potenzialmente, Eduardo. Sul fronte dei rapporti familiari e sentimentali, Alberto prova a rimettere insieme i pezzi con Anna e decide di dirsi pronto a raccontare la verità a Gianluca, che però scopre la loro relazione nel peggiore di modi e rischia di ricadere nell’alcol. Il rapporto tra Bice e Massaro attraversa una fase complicata e gli effetti ricadono anche su Guido e Mariella; seguire alla lettera i consigli del sessuologo si rivela per Massaro una strada non priva di conseguenze. Stella, intanto, affronta la perdita di Eduardo e tocca un momento di forte fragilità. Altri fili narrativi coinvolgono Rosa, che fatica a contenere il desiderio di Manuel di vedere lo zio Eduardo a causa del veto imposto da Damiano, e le dinamiche tra Ornella e Vanni che suscitano la curiosità di Viola. Sul fronte professionale, Roberto provoca tensioni assumendo un nuovo giornalista senza coinvolgere Michele, mentre Saviani fatica a digerire lo scavalcamento. Infine, la questione di Jimmy continua a essere centrale: l’isolamento del ragazzo preoccupa Niko e Manuela, che lo convincono a fissare un appuntamento dallo psicologo, pur senza certezza che la mossa risolva tutto; Rossella e Nunzio partono per il congresso in Calabria.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 20 al 24 luglio

Lunedì 20 luglio 2026

Micaela, informata da Jimmy delle intenzioni di Niko e Manuela, prenderà una decisione che potrebbe sconvolgere le vite di più persone. Alberto vorrebbe recuperare il rapporto con Gianluca, ma il suo desiderio al momento sembra irrealizzabile. Anna avrà intanto un confronto con la madre che potrebbe prendere una piega inattesa. Nunzio e Rossella sono in Calabria, mentre Michele spera che la figlia non perda l’occasione di proseguire la specializzazione all’estero.

Martedì 21 luglio 2026

In crisi dopo che Micaela ha dichiarato di volere che Jimmy vada a vivere con lei, Niko e Manuela temono che la decisione sia seria e destabilizzante. Nunzio continua a godersi le bellezze della Calabria, mentre per Rossella si presenta un’opportunità professionale difficile da rifiutare. La crisi tra Massaro e Bice sembra riaccendere le speranze di Cotugno, pronto a tornare in azione.

Mercoledì 22 luglio 2026

La scoperta casuale che ferisce Nunzio provoca un litigio con Rossella, aumentando lo stress proprio prima dell’intervento al congresso. Si avvicina il giorno dell’incontro di Jimmy con lo psicologo e le tensioni tra Micaela da una parte e Niko e Manuela dall’altra non accennano a diminuire. Rosa, preoccupata per il desiderio di Manuel di vedere lo zio Eduardo, prova a mediare con Damiano in una situazione sempre più complessa.

Giovedì 23 luglio 2026

Marina soffre per la presenza di Greta nella vita di Ferri e Roberto non esita a lanciare una provocazione a Stefano Mori. Dopo l’intervento di Rossella al convegno, Nunzio la affronta di nuovo sulla proposta del dottor Marquez. Micaela, di ritorno dalla visita psicologica con Jimmy, dovrà fare i conti con le sue fragilità e con le ricadute delle scelte prese.

Venerdì 24 luglio 2026

Ornella riceve un invito da Vanni e potrebbe frequentarlo di nascosto da Raffaele, essendo sempre più sensibile al fascino dell’uomo. Michele subisce le conseguenze dello scontro tra Ferri e Stefano Mori; anche Marina, stanca della frequentazione tra Roberto e Greta, rivolge al marito un ultimatum. Samuel, Micaela e Jimmy raggiungono Nunzio e Rossella in vacanza in Calabria, mentre Manuela resta in apprensione per l’iniziativa della sorella.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 13 al 17 luglio).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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