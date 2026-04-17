Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: furto clamoroso a Palazzo Palladini Le trame di Un posto al sole per la settimana dal 20 al 24 aprile 2026: mentre le gemelle contattano il padre gravemente malato, il Palazzo è nel mirino dei ladri

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 aprile)

Cristina attraversa un momento difficile e, dopo lo sfogo contro la madre, trova in Ferri un riferimento che tenta di ricondurla alla normalità ma secondo le sue condizioni. Le complicazioni legate all’ingresso di un altro uomo nella vita di Cristina e i contrasti con Greta segnano rapporti tesi. I problemi pratici derivanti dai danni alla casa — l’inagibilità del seminterrato — costringono Nunzio e Rossella a cercare soluzioni abitative temporanee, con più persone che si offrono per aiutarli, mentre il braccio di ferro tra i due continua a mettere alla prova i loro sentimenti. La partenza di Monica riporta ricordi e dinamiche tra le sorelle Cirillo e un incontro imprevisto rischia di rimescolare equilibri fatti finora. Sul fronte criminale, Angelo, con i sensi di colpa per non averlo liquidato dopo il colpo, compie un gesto inaspettato che sorprende Eduardo. Intanto emergono ombre sul passato di Maurizio, padre delle gemelle: il suo comportamento ambiguo alimenta sospetti e Serena è costretta a prendere decisioni difficili dopo il confronto con lui. Roberto si trova sotto pressione per le insinuazioni di Stefano Mori e per i giudizi altrui sul suo rapporto con Cristina. Sul versante quotidiano, Raffaele prova a tenere separata la sfera lavorativa da quella privata, mentre Vanni sembra determinato ad accelerare l’avvicinamento con Ornella.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 20 al 24 aprile

Lunedì 20 aprile 2026

Micaela reagisce con chiusura alla notizia che il padre si è rifatto vivo, mentre Manuela vive la riapparizione come una ferita aperta e decide di cercare un confronto con lui, ma ritrovarlo non sarà semplice. Sul fronte condominiale, Raffaele è travolto dall’ansia per la riunione in cui si decideranno i lavori a palazzo, e intanto Ornella e Vanni iniziano a scambiarsi i primi messaggi dopo aver condiviso i numeri.

Martedì 21 aprile 2026

Manuela appare disposta a tutto pur di rintracciare suo padre, mentre Maurizio, ricoverato nuovamente, sembra sempre più rassegnato alla malattia che lo affligge. La tensione sentimentale tra Rossella e Nunzio prosegue: entrambi cercano di mantenere le proprie posizioni e resta l’incognita se riusciranno davvero a restare lontani.

Mercoledì 22 aprile 2026

La rivalità tra i protagonisti si acuisce: Greta tenta senza successo di recuperare il rapporto con Cristina, mentre uno scaltro colpo basso di Mori alimenta lo scontro con Roberto. Spinto da Iolanda, Maurizio decide di contattare Manuela per chiarire i motivi della sua lunga assenza dalla vita delle figlie. Intanto Nunzio e Rossella si trasferiscono alla Terrazza, dove vengono accolti con affetto da Giulia e Luca, aprendo una nuova fase per la loro convivenza.

Giovedì 23 aprile 2026

Ferri cerca di arginare l’ingombrante presenza di Stefano Mori nella sua vita privata e professionale, con conseguenze che ricadono su Michele. Cristina e Greta affrontano il presente con coraggio, mentre Serena fa una scoperta importante sul padre delle gemelle che potrebbe avere sviluppi significativi. Nel frattempo, Mariella e Guido si ritrovano ancora una volta coinvolti nel caos esistenziale di Bice.

Venerdì 24 aprile 2026

Dopo la riparazione dei guasti elettrici a Palazzo Palladini ad opera di Angelo ed Eduardo, Rosa spera che il fratello possa finalmente mantenere la famiglia grazie a quel lavoro, ma Rino, Angelo e Stella pensano a coinvolgerlo in un nuovo colpo da mettere a segno in un luogo fin troppo familiare. Manuela, in disaccordo con la gemella, decide di approfondire la conoscenza del padre; Serena è turbata da un incubo che riporta alla luce ricordi confusi del passato. Intanto Guido e Mariella si impegnano per far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 13 al 17 aprile) sono disponibili qui.

Un Posto al Sole (scheda) va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche