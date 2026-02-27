Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Alberto attratto dal ragazza del figlio Le trame di UPAS della settimana dal 2 al 6 marzo 2026: Anna (che ha una storia con Gianluca) turba l'avvocato Palladini. Torna la malattia di Luca

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 febbraio)

La settimana appena trascorsa ha ruotato attorno a ritorni e partenze a Palazzo Palladini ma anche a nodi relazionali profondi: la crisi tra Raffaele e Ornella resta centrale e la comparsa di Eleanor rischia di complicare ancora di più la loro situazione. Cristina, segnata dall’incidente, si è trasferita a casa del padre e combatte con il trauma: pur trovando sostegno in famiglia e amici, fatica a lasciarsi aiutare e la vicinanza di Marina non basta sempre a calmarla, sfociando talvolta in reazioni dure verso chi cerca di rassicurarla. Ferri continua ad avere difficoltà nel rapportarsi con la figlia e le scoperte sugli istanti precedenti l’incidente stanno restituendo un quadro più complesso del suo stato d’animo. Sul fronte sentimentale, Rosa appare divisa tra il presente con Damiano e un passato ancora vivo con Pino, mentre una cena al ristorante alimenta il conflitto interiore che la tormenta. Anche Gianluca e Anna vivono momenti delicati: il confronto tra i due delude le aspettative di Gianluca e la relazione sembra oscillare. Manuela, alle prese con i preparativi per il matrimonio con Niko, si trova di fronte a un dilemma importante. In parallelo, Mariella e Guido vivono attriti legati al Festival di Sanremo, con Mariella che inizialmente impone un veto e poi decide di ritirarlo, e Michele inizia a comprendere quanto sia stressante dirigere la radio.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 2 al 6 marzo

Lunedì 2 marzo 2026

Marina continua a sollecitare Ferri ad accorciare le distanze con la figlia; Cristina riprende a frequentare i compagni di classe, ma la loro influenza potrebbe essere negativa. Rosa è sempre più in crisi tra Damiano e Pino, con una gelosia che la logora. Intanto, nella ricerca dell’uomo giusto per Bice, Mariella e Cerruti sull’app d’incontri faranno scoperte sconcertanti.

Martedì 3 marzo 2026

La conoscenza di Cristina con gli amici non convince Roberto, che entrerà in conflitto con la figlia fino a perdere lo scontro. Il rapporto tra Gianluca e Anna sembra rinsaldarsi, mentre Alberto realizza quanto la vicinanza di lei continui a turbarlo. Mariella, nonostante le promesse fatte a Guido, continuerà a mentirgli e cederà alla tentazione di vendicarsi di Massaro.

Mercoledì 4 marzo 2026

Con il matrimonio imminente, Manuela dovrà trovare l’abito da sposa e scoprirà che non sarà semplice. Qualcuno sembra molto interessato alla vita delle gemelle; Cristina resta traumatizzata dall’incidente e Roberto fatica a starle vicino. Gli sforzi di Raffaele per riavvicinarsi a Ornella paiono dare un barlume di successo, ma i problemi della coppia restano irrisolti.

Giovedì 5 marzo 2026

Permane la tensione tra Raffaele e Ornella. Diego dovrà affrontare di nuovo una situazione difficile con Ida. Manuela e Micaela si scontreranno in una delle loro liti abituali, mentre un uomo misterioso sembra mostrare interesse per le vite delle gemelle. Rossella, divisa tra doveri ospedalieri e ambizioni professionali, comincia a riflettere sul proprio futuro.

Venerdì 6 marzo 2026

La malattia di Luca torna a farsi sentire e lo getta in sconforto. Alberto si ritrova solo con Anna e dovrà capire se riuscirà a resistere all’attrazione per lei. Diego continua a vivere un momento difficile con Ida, e Rossella prosegue nel porsi domande sul proprio percorso lavorativo.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 23 al 27 febbraio)

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

