Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Raffaele nei guai per colpa di Whoopi Goldberg Le trame di UPAS per la settimana dal 2 al 6 febbraio: il portiere accetta un incarico ad alta tensione. Nuovo personaggio al Vulcano (e sono subito guai)

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 gennaio)

La settimana appena trascorsa ha ruotato attorno all’arrivo di Eleonor Price (Whoopi Goldberg) a Palazzo Palladini e alle conseguenze del suo soggiorno: dopo l’accoglienza goffa ma affettuosa di Raffaele, Ferri e Marina si sono trovati a gestire una cliente americana dal fascino e dalle richieste inaspettate. Raffaele, sempre più coinvolto, si è prodigato per assicurare a Mrs Price un alloggio e per mediare le sue esigenze, trovandosi spesso in imbarazzo per le barriere linguistiche e per la curiosità di Renato. Guido e Mariella hanno provato a mettere alle strette Bice per recuperare i soldi dovuti a Cotugno, mentre la partenza di Elena dalla radio ha lasciato scoperto un ruolo chiave e aperto il problema di trovare un nuovo direttore. Eduardo ha fatto pressione perché la banda metta a segno un nuovo colpo, ma Rino si è mostrato contrario; la tensione interna al gruppo resta un nodo centrale. Infine, la sfera personale di molti protagonisti ha vissuto scossoni: la relazione tra Rosa e Damiano ha attraversato un duro litigio che ha innescato una crepa nel loro rapporto, Alberto ha cercato un riavvicinamento con il figlio e Gianluca, frequentando il centro per alcolisti, ha fatto conoscenze che lo incuriosiscono, mentre la rivalità fra Samuel e Nunzio è degenerata in una lite comica e disastrosa.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 2 al 6 febbraio

Lunedì 2 febbraio 2026

La tensione tra Rosa e Damiano non si è affatto appianata: la loro storia d’amore rischia di interrompersi prima ancora di decollare. Nel frattempo Raffaele continua a essere il punto di riferimento per la turista americana e dovrà destreggiarsi tra difficoltà linguistiche e la troppa curiosità di Renato. Sul fronte della radio, Michele, incoraggiato da Silvia, decide di affrontare Ferri per chiarire il proprio ruolo.

Martedì 3 febbraio 2026

Eduardo sembra intenzionato a prendere la leadership della banda in vista del prossimo colpo, ma Rino non è d’accordo e la spaccatura tra i malviventi si fa più evidente. Prosegue la vacanza napoletana di Mrs Price: accompagnata da Raffaele, vivrà momenti in luoghi suggestivi della città. Sul piano privato, Rosa sembra entusiasta dopo la (apparente) decisione di Damiano di andare a vivere con lei, anche se lui appare meno convinto.

Mercoledì 4 febbraio 2026

Eleanor, sempre più legata a Raffaele, accenna a voler sciogliere i misteri che circondano il motivo del suo soggiorno a Napoli; la sua presenza continua a muovere curiosità intorno a Palazzo Palladini. Clara, ignara delle menzogne di Eduardo, coltiva l’illusione di una vita normale. Intanto al Vulcano si profila l’ingresso di un nuovo personaggio che potrebbe entrare a far parte del team, cambiando gli equilibri interni.

Giovedì 5 febbraio 2026

Eleanor si apre con Raffaele e gli chiede aiuto, creando un rapporto di fiducia che rischia di complicare ulteriormente la vita dell’albergatore. Mariella e Guido devono fare i conti, con ironia, con le manie di Bice; al Vulcano l’arrivo in prova di Lorenza come nuova cameriera spegne le speranze di Gianluca e lo porta a cercare conforto nel padre Alberto.

Venerdì 6 febbraio 2026

La settimana si chiude con apparenti momenti di serenità per Rosa e Clara, ma le scelte di Eduardo rimangono al centro dell’attenzione: dovrà decidere se oltrepassare il confine tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. Raffaele, per non deludere la sua amica americana, accetterà un incarico che potrebbe però metterlo in difficoltà a causa di un’intromissione involontaria da parte di Rosa. Nel frattempo la complicità tra Gianluca e la giovane restauratrice Anna cresce, mentre Alberto rivolge la sua attenzione alla nuova cameriera in prova con un intento di dubbia rivalsa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap su Un Posto al Sole – news.

