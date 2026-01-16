Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026: ai Cantieri arriva una cliente speciale (Whoopi Goldberg) Le trame di UPAS per la settimana dal 19 al 23 gennaio 2026: dopo il dramma di Gennaro spunta un'armatrice unica. Eduardo preme per fare una rapina con Stella

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 gennaio)

La settimana ha visto i Cantieri al centro di trame fatte di rivalse e tensioni: Roberto e Marina hanno preparato la contropartita per affrontare Gennaro Gagliotti, che però non è ancora definitivamente sconfitto e continua a rappresentare una minaccia concreta. In famiglia si respirano preoccupazioni e scelte: Raffaele, segnato dalla distanza crescente con Ornella, prende una decisione legata al pensionamento che crea scalpore e reazioni contrastanti attorno a lui. Rosa, delusa per un’opportunità di lavoro sfumata a Palazzo Palladini, cerca di rimettere insieme i pezzi tra speranze e amarezze; intanto la coraggiosa iniziativa di Antonietta a Radio Golfo 99 scatena reazioni che complicano ulteriormente i rapporti.

Sul fronte dei giovani, la convivenza di ambizioni e gelosie prosegue: Samuel e Nunzio si scontrano sul terreno dei social e del successo, mentre la scoperta delle difficoltà e delle terapie di Gianluca porta Alberto a confrontarsi con i limiti della comunicazione in famiglia.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 19 al 23 gennaio

Lunedì 19 gennaio 2026

Raffaele comincia a temere che la distanza tra lui e Ornella possa diventare irrecuperabile. Roberto e Marina programmano le prossime mosse per il futuro dei Cantieri. Vinicio, costretto dagli eventi, torna a Napoli accompagnato da Elena, che comunica alla madre un’inaspettata decisione. Complice un passaggio sotto la pioggia, Alberto interagisce con Anna, una enigmatica ragazza che frequenta il centro di Gianluca; il ragazzo apprende con fastidio che il padre ha chiesto informazioni su di lui al suo tutor.

Martedì 20 gennaio 2026

Chiara sembra meno disponibile del previsto ad assecondare Roberto e Marina: il futuro dei Cantieri sembra sempre più nelle mani di Vinicio, che dovrà imporre la propria volontà su quella del fratello. Giulia e Luca si preparano alla partenza per la Sicilia. Raffaele appare sempre più provato dalla distanza, non solo fisica, che si è creata con Ornella. La crescente fama di Nunzio sui social innervosisce Rossella; Samuel cerca maldestramente di recuperare il proprio ruolo di volto social del Vulcano.

Mercoledì 21 gennaio 2026

Arriva il momento di scegliere il nuovo amministratore delegato dei Cantieri e il nome proposto coglierà tutti di sorpresa. La convivenza a casa di Rosa comincia a farsi sempre più complicata, e per Clara e la sua famiglia è arrivato il momento di prendere una decisione importante. Samuel usa tutte le armi per superare Nunzio nelle preferenze di Micaela, mentre Rossella patisce il successo social del fidanzato.

Giovedì 22 gennaio 2026

Dopo aver trovato un accordo sulla nomina del nuovo AD dei Cantieri, Roberto e Marina si preparano ad accogliere in un clima di curiosità e aspettative l’intrigante cliente americana. Rosa, desiderosa di aiutare Clara a trovare una casa per la sua famiglia, si domanda se Damiano finga di non capire quale sarebbe la soluzione migliore per tutti. Eduardo ha fretta per procurarsi soldi. Guido, constatata la depressione post-traumatica di Cotugno, invita Mariella ad aprire gli occhi su Bice.

Venerdì 23 gennaio 2026

Marina e Roberto sono pronti a rilanciare i Cantieri e l’occasione si presenta con l’atteso arrivo di una misteriosa cliente americana. In pressing con Stella, Eduardo è impaziente di partecipare a un colpo per fare soldi, ma dovrà confrontarsi con la cautela e l’autorità di suo zio Rino. Loro malgrado, Guido e Mariella sono sempre più coinvolti nella questione dei soldi in sospeso tra Bice e Cotugno.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 12 al 16 gennaio).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

