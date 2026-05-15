Un posto al sole, le anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: Anna ricoverata d'urgenza Le trame di Un posto al sole per la settimana dal 18 al 22 maggio 2026: Alberto salva la ragazza correndo in suo soccorso. Marina trama contro Greta (con Mori)

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 18 a venerdì 22 maggio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 11 al 15 maggio)

Serena è turbata da un incubo che riporta in primo piano il mistero su Maurizio e la fine della sua storia con Monica, una questione che la spinge a indagare e a chiedersi se parlarne con Manuela. Proprio il rapporto padre-figlia si fa più stretto per Manuela, mentre la complicità con il "nuovo" nonno è al centro di piccoli ma significativi avvicinamenti. La decisione di Otello di dimettersi apre una partita per la successione amministrativa: Renato, scelto come successore, non perde occasione per punzecchiare Raffaele, mettendo ulteriore pressione su di lui. La tensione tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia di Raffaele per Vanni, esplode e porta a un confronto doloroso che lascia crepe anche nei rapporti esterni; intanto Maurizio cerca di raccontare la propria versione dei fatti sul passato con Monica. Sul fronte della radio lo scontro tra Ferri e Mori si fa più aspro: Ferri riesce a sottrarre un inserzionista importante, ma dietro c’è molto di personale. Cristina continua a rimanere ferita dal tradimento di Greta nei confronti di Eduardo, mentre Lorenza, con la sua strategia e la capacità di portare Diego dalla sua parte, ottiene risultati concreti. Marina mostra crescente preoccupazione per la presenza di Greta nella vita di Roberto e prende iniziative all’insaputa del marito. Infine, Rosa, grazie a un libro ricevuto da Pino, riconsidera il rapporto con Damiano e Guido e Mariella sono in ansia per la prima uscita di Bice con Sergio.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 18 al 22 maggio

Lunedì 18 maggio 2026

Marina trama per allontanare Greta da Roberto e dalle loro vite, portando avanti un piano che muove in segreto. Cristina appare felice per il riavvicinamento con Leo, ma per compiacerlo compie scelte che potrebbero costarle care. Tra Raffaele e Ornella permane una certa freddezza, mentre la complicità tra Ornella e Vanni sembra aumentare. Mariella tenta di far riflettere Bice sulla sua situazione con Sergio, con esiti inaspettati.

Martedì 19 maggio 2026

Cristina continua a essere ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, che esercita su di lei una forte influenza. Greta cerca di fare pressione su Roberto per accorciare le distanze con la figlia. Nel frattempo Marina porta avanti in segreto il suo piano per tagliare fuori la Fournier dalla vita del marito, con sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri familiari.

Mercoledì 20 maggio 2026

Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e prova nuovamente a contattarla, segno che la sua attrazione non si placa. Cristina, sempre più decisa a guadagnare punti agli occhi di Leo, è pronta a mettersi anche contro i genitori. Sul fronte della radio, Roberto, ignaro dell’accordo tra Marina e Mori, mette pressione a Michele per realizzare una trasmissione simile a quella della radio rivale, innescando tensioni professionali e personali.

Giovedì 21 maggio 2026

Rendendosi conto che Anna è in pericolo, Alberto corre a casa sua per tentare di salvarla e la porta in ospedale: l’emergenza rischia però di far emergere la loro relazione segreta. Manuela non capisce il motivo dell’assenza di notizie da parte del padre, mentre Serena, sentendosi responsabile e sotto pressione, decide di contattare Monica per chiarire il passato rapporto con Maurizio. Rosa rivede Pino e tra i due sembra riaffiorare un’antica complicità.

Venerdì 22 maggio 2026

Alberto è sempre più invischiato nella complicata relazione con Anna. Rossella si trova alle prese con un dilemma etico che la mette in difficoltà. Serena, frustrata dopo il confronto con la madre, si confida con Filippo per la sua preoccupazione su Manuela. Damiano e Manuel si accordano per un innocente raggiro ai danni di Rosa, ma imprevisti come lo scooter che non parte e i turbamenti di Rosa potrebbero sconvolgere i piani e ottenere reazioni inaspettate.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 11 al 15 maggio)

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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