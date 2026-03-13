Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Greta nasconde un segreto inconfessabile Le anticipazioni di UPAS per la settimana dal 16 al 20 marzo 2026: la madre di Cristina non dice tutta la verità. Damiano è sulle tracce della banda di Eduardo

Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap continua a seguire le vicende quotidiane dei suoi personaggi offrendo intrecci tra affetti familiari, amori complicati e segreti pronti a emergere.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 marzo)

La settimana ha visto crescere le tensioni tra i protagonisti: Alberto è alle prese con un forte turbamento dopo l’avvicinamento con Anna, che lo mette in crisi rispetto al rapporto con il figlio Gianluca. Il sentimento di disagio verso Gianluca da parte di Luca emerge con forza. Diego e la sua famiglia vivono una fase delicata: la proposta di trasferimento viene messa in discussione, mentre Raffaele e Ornella cercano di gestire il momento di fragilità di casa Bruni. Mariella, decisa a dare una lezione a Massaro, usa l’app di incontri per provocarlo e intanto organizza un confronto che metta alla prova Sergio; questa situazione la porta a interrogarsi sulla natura degli uomini e la porta a giocare con identità e sospetti. Greta torna dall’ospedale ma la sua richiesta inaspettata destabilizza Roberto e Cristina, accentuando il conflitto padre-figlia con Marina nel ruolo di mediatrice. Eduardo attraversa momenti di sconforto, sentendosi ancora stigmatizzato dal quartiere, e questa pressione lo porta ad avvicinarsi a tentazioni pericolose; Giulia cerca di spiegare le sue ragioni dopo uno scontro al Centro Ascolto. Infine, Manuela è sempre più agitata per i preparativi del matrimonio in arrivo e qualcuno legato alle gemelle Cirillo sembra voler riavvicinarsi alla loro vita.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 16 al 20 marzo

Lunedì 16 marzo 2026

La crescente amicizia tra Teo e Cristina convive con preoccupazioni e tensioni: un acceso confronto fra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, porta Roberto a contattare Greta, che sembra avere qualcosa da nascondere. Nel frattempo Manuela vive giorni intensi: in attesa della laurea e delle nozze con Niko, trova momenti di complicità con Maurizio. Massaro prova a giustificare il proprio comportamento contattando Mariella: lei sembra colpita dalle sue argomentazioni, ma Sasà giudica l’atteggiamento di Sergio come una sceneggiata imperdonabile.

Martedì 17 marzo 2026

Fervono i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela e lo stress di Manuela cresce anche per la seduta di laurea. Maurizio continua a frequentare il Vulcano, ma stavolta qualcuno potrebbe riconoscerlo. I rapporti fra Cristina e il padre restano tesi e l’assenza di Greta fa sentire la ragazza smarrita. Mariella, pur tenendo segreta la situazione da Guido e Bice, diventa involontariamente la confidente di Massaro e si interroga sulla natura degli uomini.

Mercoledì 18 marzo 2026

Ferri è sempre più sconcertato dall’atteggiamento di Greta, che si ostina a non voler far tornare la figlia a casa; decide quindi di parlarle. Raffaele e Ornella, già alle prese con problemi di coppia, dovranno affrontare anche le difficoltà di Ida e Diego. Intanto il matrimonio di Manuela è alle porte e Maurizio continua a interessarsi a lei e Micaela nascondendo la propria identità, che però potrebbe essere rivelata.

Giovedì 19 marzo 2026

Diego, esasperato dalla fragilità emotiva di Ida, sospetta che la compagna stia pensando a un cambio radicale di vita. Ferri, già provato dal rapporto con Cristina, dovrà anche arginare l’insicurezza di Marina rispetto a Greta. Eduardo cerca di mantenere la retta via, mentre Damiano potrebbe aver trovato una traccia utile a individuare una donna che fa parte della banda di ladri che sta cercando.

Venerdì 20 marzo 2026

Grillo continua a vessare e provocare Damiano, mettendolo sotto pressione. Eduardo sarà costretto a prendere una decisione difficile. Raffaele e Ornella restano preoccupati per la crisi tra Ida e Diego, che potrebbe spingere Diego a cercare distrazioni altrove. Alberto, sempre più in crisi, non riesce a togliersi Anna dalla testa ed è tormentato dai propri sentimenti.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 9 al 13 marzo)

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

