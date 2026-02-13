Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: il dramma di Roberto (e Whoopi se ne va) Le trame di UPAS per la settimana dal 16 al 20 febbraio: un grave incidente turba profondamente Ferri e Mrs Price torna a New York (con una sorpresa finale)

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 febbraio)

La settimana appena trascorsa ha visto Eduardo protagonista di un colpo di scena dopo il brillante furto nella villetta: l’esaltazione lo avvicina nuovamente a Stella, complicando i rapporti personali e familiari. Michele assume un ruolo centrale nelle vicende della radio, prendendo posizioni nette in vista dell’anniversario dei trent’anni e influenzando le scelte di Roberto; Ferri è chiamato a riflettere sul futuro della direzione. Eleanor, accompagnata da Raffaele, tenta un confronto con Imma e il giovane Ciro ma l’incontro non raggiunge l’esito sperato; la situazione emotiva resta tesa. Gianluca viene sempre più coinvolto dalla figura di Anna mentre Alberto è turbato dall’idea che il figlio stia frequentando una donna misteriosa; Damiano avverte segnali che potrebbero avvicinarlo alla verità su alcuni misteri in corso. Silvia offre a Gianluca una nuova opportunità lavorativa e Samuel insieme a Nunzio prepara sorprese romantiche per San Valentino, inserendo un tono più leggero in una settimana altrimenti segnata da tensioni e decisioni decisive.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 16 al 20 febbraio

Lunedì 16 febbraio 2026

Definiti gli ultimi dettagli relativi allo yacht commissionato da Eleanor Price, Roberto e Marina sono pronti a festeggiare il successo lavorativo ma ricevono una notizia terribile. Raffaele apprende che Eleanor ha deciso di ripartire per l’America. Sul versante quotidiano, Guido recita il finto tonto mentre Mariella e Cerruti selezionano, attraverso un’app di incontri, un possibile candidato per Bice.

Martedì 17 febbraio 2026

Dopo aver appreso che Cristina ha riportato solo una frattura alla gamba in un incidente, Ferri dovrà darle comunque una dura notizia. Eduardo, nel suo tentativo di cambiare vita, chiude i conti con Angelo piazzando la refurtiva da un ricettatore ma gli chiede di continuare a lavorare come elettricista per lui. Micaela riceve una ramanzina da Michele e si sfoga con Samuel, che intanto organizza la serata di Martedì Grasso al Vulcano. Gianluca è in attesa di una visita inaspettata ma gradita.

Mercoledì 18 febbraio 2026

Dopo settimane di avvicinamenti, il rapporto tra Gianluca e Anna sembra arrivare a una svolta. Il dolore di Cristina e le condizioni critiche della madre mettono in luce l’incapacità di Roberto di accogliere la sofferenza di chi gli sta vicino. Inoltre, immagini da una videocamera di sorveglianza rischiano di mettere la polizia sulle tracce della banda di Eduardo e Stella, con possibili conseguenze per i due.

Giovedì 19 febbraio 2026

Per Eleanor Price e il suo staff è il giorno della partenza per New York ma il distacco da Palazzo Palladini si dimostra più difficile del previsto: Raffaele riceve una sorpresa piacevole che colora l’addio. Roberto e Marina devono fare fronte alla delicata situazione psicologica di Cristina, ancora provata dall’incidente. Gianluca, sempre più coinvolto da Anna, dovrà confrontarsi con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.

Venerdì 20 febbraio 2026

Raffaele riesce a convincere Eleanor a riconciliarsi con Imma e Ciro e la coppia festeggia la positiva conclusione della vicenda, interrotta però da un arrivo a sorpresa. Le condizioni di Cristina migliorano e potrà essere dimessa dall’ospedale per andare a casa di Roberto e Marina. Mariella e Salvatore, che avevano organizzato un incontro a sorpresa per valutare il candidato scelto per Bice, si trovano di fronte a un imprevisto che potrebbe complicare i loro piani.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 9 al 13 febbraio)

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

