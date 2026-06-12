Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 giugno 2026: Palazzo Palladini è in pericolo
Le trame di UPAS per la settimana dal 15 al 19 giugno 2026: Angelo prepara il colpo a casa di Roberto e Marina. Tutti cercano Anna e al Vulcano è il caos
Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 15 a venerdì 19 giugno 2026.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 8 al 12 giugno)
La settimana appena trascorsa ha visto le tensioni tra Rosa e Damiano ancora al centro delle vicende, con Rosa scossa da una notizia ricevuta da Pino e i rapporti tra i due in bilico. Al Vulcano si è rinsaldata la complicità tra Diego e Lorenza, mentre la nuova cameriera continua a suscitare sospetti e reazioni contrastanti. Bice e Sergio hanno conosciuto un momento di riavvicinamento, ma non tutto nella loro serata speciale è andato come previsto, complicando la vita di Mariella e Guido. Sul fronte lavorativo Ferri è deciso a capire il trasferimento di Mori a un’altra emittente, mentre Cristina, delusa dall’amicizia con Valentina e Leo, prende decisioni importanti con l’appoggio del padre. Jimmy si è trovato a fronteggiare vecchie conoscenze in piscina e il peso della frustrazione per non aver reagito alle provocazioni; Alberto continua a sentire la mancanza di Anna, e più personaggi cercano notizie su di lei. Infine sono emerse tensioni familiari e piccoli screzi tra Filippo e Serena, in cui Micaela è intervenuta inaspettatamente da mediatrice.
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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 15 al 19 giugno
Lunedì 15 giugno 2026
Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna; Gianluca sembra vicino a scoprire l’identità del nuovo uomo nella vita della ragazza e potrebbe arrivare a intuire che si tratta del padre. Al Caffè Vulcano Michele lamenta l’invadenza di Ferri in radio, mentre Marina reagisce con gelosia ogni volta che si fa riferimento a Greta. Una visita a sorpresa di Viola sembra distendere l’atmosfera tra Ornella e Raffaele, ma la dottoressa fatica a non pensare a Vanni.
Martedì 16 giugno 2026
Vittoria è determinata a ritrovare la figlia; Alberto teme sempre più che Gianluca possa venire a conoscenza della verità su di lui e Anna. Sul lavoro Michele continua a subire la presenza di Ferri, e anche la relazione tra Marina e il marito vive un momento di tensione. È l’ultimo giorno del corso di spagnolo: per Ornella e Vanni arrivano i saluti e le inevitabili emozioni del commiato.
Mercoledì 17 giugno 2026
Messo sotto pressione da Grillo, Angelo prova a procurarsi il doppione delle chiavi dell’appartamento di Roberto e Marina per portare avanti i piani di Grillo contro Eduardo. La notizia che la madre di Anna è entrata in contatto con Alberto amplifica i tormenti della ragazza, che vive una situazione sempre più incerta. Roberto, consapevole di essere la causa delle inquietudini di Marina, cerca di lasciarsi alle spalle le recenti tensioni.
Giovedì 18 giugno 2026
Aumentano le tensioni al Vulcano tra Lorenza e Samuel; Nunzio comincia a nutrire dubbi sull’onestà della nuova cameriera, mentre Diego prende le sue difese. Angelo, grazie a un’informazione preziosa, inizia a pianificare un colpo a Palazzo Palladini. Nel frattempo Bice attraversa una crisi di autostima e a pagarne le conseguenze sarà questa volta Filippo.
Venerdì 19 giugno 2026
Jimmy continua a soffrire per l’umiliazione subita in piscina da Matteo, mentre Manuela vorrebbe andare con Niko e il figlio a trovare Maurizio: Serena cerca di dissuaderla e questo suscita i sospetti di Manuela su quali siano le vere ragioni della sorella. Diego è turbato per il bacio dato a Lorenza, ma la reazione di lei è inaspettata. Guido e Mariella devono tenere a bada Bice e i suoi tentativi di cercare conferme sulla propria avvenenza.
Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 8 al 12 giugno).
Un Posto al Sole (scheda) va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 (guida TV Rai 3) alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap (tutte le news).
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