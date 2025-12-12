Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025: Viola fa il grande passo e due storie finiscono (molto) male Le trame di UPAS per la settimana dal 15 al 19 dicembre 2025: la prof ed Eugenio decidono di riprovarci, Okoro delude le speranze di tutti e Riccardo non sarà primario

Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 8 al 12 dicembre)

La settimana scorsa i fili narrativi si sono concentrati su conflitti familiari e tensioni al lavoro. Jimmy è stato vittima di bullismo a scuola e, dopo aver sperato in una nuova accoglienza nel gruppo dei compagni, scopre che le cose non sono come le immaginava; Niko e Manuela indagano sul tormento che il ragazzo subisce da Matteo. La relazione tra Eduardo e Clara resta segnata da distanza e fraintendimenti: Clara prova a richiamarlo alla famiglia con parole importanti, mentre Eduardo sembra alla ricerca di pretesti che lo avvicinino a Stella. Ai Cantieri, l’arrivo di Filippo come rappresentante di Chiara cambia gli equilibri: accetta il ruolo di controllore e si trova subito a dover fronteggiare le manovre di Gennaro, che tenta di manipolarlo per i propri fini. Sul fronte di Palazzo Palladini, la scelta del nuovo portiere e le decisioni legate al pensionamento di Raffaele e alle conseguenze per Guido e Mariella tengono alta la tensione condominiale; Rosa, pur incerta, è ancora al centro delle dinamiche familiari. Infine, Alice si prepara a partire per Londra con Vinicio, alimentando la crisi con Elena, e la morte di Assane rimane un nodo irrisolto che coinvolge indagini e sospetti.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 15 al 19 dicembre

Lunedì 15 dicembre 2025

Il ritorno di Okoro getta nel panico Gennaro, che sembra disposto a tutto pur di non finire in galera: ma proprio quando lui si appresta ad agire qualcosa potrebbe frenarlo. Quando tutto sembra perduto, e Guido e Mariella sembrano ormai destinati a perdere la loro casa, Raffaele ha un’improvvisa illuminazione che potrebbe risolvere il problema della casa di Rosa. Cotugno s’interroga sull’autenticità dell’interesse di Bice nei suoi confronti, mentre Bice è pronta a «immolarsi» pur di accaparrarsi i soldi del barone.

Martedì 16 dicembre 2025

L’arresto di Okoro mette Gennaro in un profondo stato di agitazione. Ferri e Marina sperano che, con la sua testimonianza, il caporale ponga definitivamente fine all’influenza nefasta di Gagliotti sui Cantieri. Cogliendo il suggerimento di Raffaele, Otello sembra aver trovato la soluzione per convincere Rosa ad accettare il ruolo di portiere. Il piano di Bice sembra dare i suoi frutti nonostante la tirchieria di Cotugno.

Mercoledì 17 dicembre 2025

Rosa e Damiano, spettatori della recita di Manuel, appaiono sempre più uniti, complice l’atmosfera natalizia. Viola farà un’inaspettata proposta ad Eugenio. In preda all’angoscia perché convinto di essere stato colpito da una sorta di maledizione da parte di Agata, Okoro non collabora con i magistrati che indagano sulla morte di Assane e, disattendendo le speranze di Michele, Roberto e Marina, finisce per escludere qualunque coinvolgimento di Gennaro. Grazie ai fondi ottenuti da Cotugno, Bice ristabilisce un contatto con Troncone con l’intento di recuperare i soldi che Lello le ha sottratto.

Giovedì 18 dicembre 2025

Raffaele scalpita per l’organizzazione del Natale. Dopo una serie di fraintendimenti, Viola ed Eugenio arriveranno finalmente a chiarirsi. La tensione fra Eduardo e Clara continua a essere palpabile ma Rosa, ignara del fatto che nella vita del fratello sia entrata un’altra donna, proverà di tutto per far riavvicinare i due. Nonostante l’ottimismo per la nomina di Riccardo a primario, le cose potrebbero non andare come previsto.

Venerdì 19 dicembre 2025

Nonostante, a parole, entrambi appaiano molto "sciolti", il rapporto tra Eduardo e Stella si fa sempre più coinvolgente, ma la ragazza nasconde un grande segreto. Viola informa Ornella che lei ed Eugenio hanno deciso di riprovarci. Rossella è dispiaciuta che Riccardo non abbia ottenuto la nomina a primario del reparto ospedaliero.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

