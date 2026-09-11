Un posto al sole, la follia di Grillo colpisce Eduardo (e non solo): il piano diabolico Le trame di UPAS per la settimana dal 14 al 18 settembre: l'ispettore rapisce Sabbiese e lo costringe a confessare tutto. Ma non è lui il suo unico obiettivo

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Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate della settimana dal 14 al 18 settembre 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 al 11 settembre)

Sul fronte della vita familiare, l’incidente che ha coinvolto Gianluca pesa come un macigno: Alberto è devastato dal senso di colpa e fatica a reagire, mentre Anna appare sempre più angosciata e inerte; Vittoria cerca di convincere Alberto ad aiutarla e Giulia si trova nella delicata posizione di dover dire a Luca che cosa è successo.

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Marina è in difficoltà dopo le pressioni ricevute da Mori e Roberto, deciso a reagire, cerca alleanze per smascherare possibili intrighi economici legati al rivale, mentre Stefano rimane un elemento inquietante per Greta e per chi le sta vicino.

Il Caffè Vulcano resta crocevia di conflitti: Samuel e Micaela esercitano una tensione crescente che mette in difficoltà Nunzio, Silvia e gli altri, e le dinamiche lavorative ed emotive al bar si fanno sempre più esplosive. Al contempo, la relazione tra Mariella e Guido è sotto stress.

Infine, sul fronte di Eduardo e dell’asse con Stella e altri personaggi, emergono decisioni e possibili scelte di vita che potrebbero cambiare gli equilibri, mentre Grillo si conferma come figura instabile e potenzialmente pericolosa.

Cosa succede a Un Posto al Sole dal 14 al 18 settembre

Lunedì 14 settembre

Manuel si prepara per il suo primo giorno di scuola, l’improvvisa scomparsa di Eduardo crea sconcerto e rabbia nei suoi familiari, ma nessuno di loro può immaginare quale sia la verità. Nel frattempo al Vulcano la trappola di Lorenza contro il povero Samuel sta per scattare.

Martedì 15 settembre

Clara è disperata all’idea che il marito sia fuggito con Stella e il fatto che Rosa difenda Eduardo accresce la tensione fra lei e Damiano. Grillo è vicino a prendersi la propria rivincita con Sabbiese. Mortificato per l’errore clamoroso commesso al Vulcano, Samuel fa di tutto per recuperare ma Micaela inizia a nutrire dei dubbi sulla reale natura dell’incidente. Serena si trova ad affrontare dei problemi con il b&b e la sua tempra nel cercare di risolverli finirà per rafforzare il suo legame con Filippo.

Mercoledì 16 settembre

Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella, ma lui è in balia di Grillo che, ottenuta una sua confessione, potrebbe non fermarsi. Le accuse di Micaela contro Lorenza, sostenute anche da Samuel, fanno salire la tensione al Caffè Vulcano. Le condizioni di Gianluca rimangono stazionarie, Alberto viene avvicinato da Vittoria, con una richiesta.

Giovedì 17 settembre

Clara e Rosa sono convinte che Eduardo non possa essere andato via così. Grillo, in preda alla sua folle sete di vendetta, rivelerà che Sabbiese non è il suo unico obiettivo. La preoccupazione per Gianluca, e l’avanzare della sua malattia, fanno sprofondare Luca in un profondo sconforto. Convinta che le tensioni al Vulcano siano dovute a Micaela, Silvia prenderà una drastica quanto necessaria decisione.

Venerdì 18 settembre

Alberto ritroverà il sostegno e l’affetto di un amico che pensava di aver perso. Grillo continua a portare avanti le sue trame contro Damiano. Guido e Mariella si scontrano con le conseguenze della ‘faida dei turni’: riuscirà Mariella a riappacificarsi con Sasà?

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 7 al 11 settembre).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Blown Away - Follia esplosiva La7 Cinema 16:55

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