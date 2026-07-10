Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026: Gianluca scopre suo padre con Anna Le trame di UPAS per la settimana dal 13 al 17 luglio 2026: il figlio di Alberto capisce tutto e rischia di buttarsi sull'alcol. Rossella e Nunzio se ne vanno

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Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 luglio)

La settimana ha visto crescere la pressione intorno al furto a casa Ferri e mettere in crisi alcuni legami chiave. Damiano è apparso in bilico tra il passato della sua amicizia con Eduardo e la necessità di affrontare il suo nemico, mentre il suo tentativo di proteggere il cognato non sembra poter garantire una via pulita: qualcuno si è avvicinato pericolosamente alla verità sul colpo. Sul fronte familiare Cristina comunica al padre la volontà di trasferirsi dalla madre, una scelta che mette in subbuglio Ferri; intanto la nuova radio di Stefano Mori continua a generare tensioni e gelosie, in particolare per Marina. L’apatia di Jimmy ha allarmato Niko e Manuela, ma l’intervento di Serena e Filippo ha spinto i due a prendere una decisione importante riguardo al ragazzo. Le relazioni sentimentali e i malintesi restano protagonisti: Diego, roso dalla gelosia per Lorenza, ha avuto una reazione impulsiva che ha sorpreso tutti; Rosa fatica a rispettare l’accordo con Damiano e vive il peso delle richieste di Clara; Mariella e Bice, preoccupate per la situazione di Massaro, hanno organizzato una cena a quattro con Guido per cercare di sbrogliare l’imbarazzo e indirizzare l’uomo da un sessuologo "speciale". Infine, Alberto ha raggiunto Anna dopo aver scoperto dove si trovava.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 13 al 17 luglio

Lunedì 13 luglio 2026

La Procura decide di indagare sul furto a Palazzo Palladini: dopo una serie di colloqui che vedono coinvolti Raffaele, Eduardo e Stella, Grillo avrà uno scatto di nervi durante un confronto con il PM che rischia di far cadere i sospetti su Eduardo e nello stesso tempo di mettere lo stesso Grillo in seria difficoltà. Sul piano personale, Alberto cerca di convincere Anna che parlare con Gianluca sia la scelta giusta, ma Anna chiede ad Alberto di restare ancora qualche giorno lontano da Napoli. Intanto, dopo l’incontro con il sessuologo, le tensioni tra Bice e Massaro sembrano aggravarsi e a pagarne le conseguenze potrebbero essere Guido e Mariella.

Martedì 14 luglio 2026

Deciso a dire la verità a Gianluca, Alberto torna a Napoli insieme ad Anna ma le cose non andranno come previsto. Stella, consapevole di aver perso Eduardo, sembra toccare il fondo. Rosa è in difficoltà per il veto imposto da Damiano e fatica a gestire le pressioni di Manuel che vuole vedere lo zio. Per Massaro, seguire pedissequamente i consigli del sessuologo si rivela una scelta poco felice, mentre Bice comincia a mettere in discussione se stessa.

Mercoledì 15 luglio 2026

Alberto decide di vivere pienamente la sua storia con Anna e chiederà aiuto a Luca e Giulia per rivelare tutto a Gianluca, ignorando però che ormai potrebbe essere troppo tardi. Un incontro casuale con Vanni spinge Viola a cercare di comprendere cosa Ornella provi davvero per quell’uomo. Sul fronte lavorativo, Roberto scavalca Michele per assumere un nuovo giornalista proveniente da radio Marechiaro, creando tensioni con Saviani, che fatica a digerire l’ennesimo sopruso.

Giovedì 16 luglio 2026

Niko e Manuela, positivamente impressionati dall’incontro con lo psicologo consigliato da Serena e Filippo, si trovano ora con il problema di come comunicare la novità a Jimmy. Ornella si confida con Viola sui propri sentimenti per Vanni, ma un nuovo sms dell’uomo sembra incrinare le sue difese. Lorenza e Nunzio intervengono per impedire a Gianluca di ricadere nell’alcol e, mentre Giulia e Luca lo accolgono alla Terrazza, Alberto deve contenere il progressivo crollo di Anna.

Venerdì 17 luglio 2026

Preoccupati per l’isolamento di Jimmy, Niko e Manuela riescono a persuaderlo a fissare un appuntamento dallo psicologo, ma il ragazzo, non convinto, compie una mossa che potrebbe complicare le cose. Gianluca prova faticosamente a riprendersi dalla scoperta della relazione tra Anna e Alberto; su consiglio di Giulia, Alberto evita il confronto diretto col figlio, rispettandone i tempi. Nel frattempo Rossella e Nunzio, preoccupati per l’amico, partono per il congresso di lei in Calabria.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 6 al 10 luglio).

Un Posto al Sole (scheda) va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 (guida TV) alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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