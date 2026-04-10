Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Ornella si avvicina a un altro uomo Le trame di UPAS per la settimana dal 13 al 17 aprile: dopo la crisi con Raffaele la dottoressa è attratta Vanni. Brutte notizie per Nunzio e Rossella

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap continua a seguire le vicende personali e i conflitti che animano la vita quotidiana dei suoi personaggi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 aprile)

La Pasquetta a palazzo, nonostante il maltempo, ha messo in luce frizioni tra personaggi diversi: Rosa e Damiano hanno cercato di gestire le provocazioni di Grillo trovando rifugio nella famiglia, mentre Giulia e Luca hanno condiviso momenti con Nunzio, Jimmy e Bianca in cui sono emerse interazioni sorprendenti con Renato e Monica. Alla festa organizzata da Cristina in cortile qualcosa è degenerato, con atti vandalici e ripercussioni che hanno coinvolto più famiglie del condominio: Roberto ha imposto a Cristina un cambio di rotta dopo le notizie ricevute e la situazione ha accelerato la volontà di Jimmy di migliorare la propria capacità di difendersi. Il violento temporale ha danneggiato il seminterrato mettendo Nunzio e Rossella in difficoltà abitative e costringendoli a cercare soluzioni temporanee da Silvia e Michele. Le condizioni del condominio hanno poi richiesto interventi di riparazione coordinati da Raffaele con l’aiuto di Eduardo e Angelo, in contrasto con l’opposizione di Alberto. La tensione tra Ferri e la figlia Cristina è cresciuta, culminando nella scoperta da parte di Cristina della verità sulla madre che la porta a fuggire, mentre Roberto, Marina e Greta, con l’aiuto di Filippo e Serena, cercano di gestire l’emergenza.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 13 al 17 aprile

Lunedì 13 aprile 2026

Cristina esplode in un drammatico sfogo contro Greta dopo che la madre tenta di spiegarle la crisi con Eduardo e l’entrata di un altro uomo nella sua vita: la tensione è così forte che Ferri dovrà intervenire per ricondurre la figlia alla normalità, seppur alle sue condizioni. Nel frattempo Angelo, mortificato per non averlo liquidato dopo l’ultimo colpo con la banda, compie un gesto inaspettato che lascia Eduardo spiazzato. Dopo il sopralluogo tecnico per i danni causati dalla pioggia, Nunzio e Rossella sembrano sul punto di ricevere una brutta notizia riguardo alla loro sistemazione.

Martedì 14 aprile 2026

Cristina ritorna a casa dal padre con un atteggiamento più rassegnato. Stefano prova a riallacciare con Greta ma la donna, preoccupata per la figlia, sembra questa volta poco propensa a portare avanti la relazione. L’inagibilità del seminterrato costringerà Rossella e Nunzio a cercare una nuova sistemazione per un periodo prolungato, e più di una persona si offrirà per ospitarli, complicando scelte già difficili.

Mercoledì 15 aprile 2026

La partenza di Monica spinge a ripercorrere ricordi tra le sorelle Cirillo e un incontro inatteso potrebbe mettere a rischio gli equilibri finora consolidati. Greta e Stefano si trovano a fare i conti con nuove rivelazioni che scavano ulteriori distanze tra loro. Intanto Michele e Silvia godono di una ritrovata unità familiare, ma la proposta di Giulia rischia di rimescolare le carte: vinceranno i "Gravianos" o la Terrazza?

Giovedì 16 aprile 2026

Maurizio, il padre delle gemelle, si sottrae alle domande incalzanti di Serena e lascia intendere che potrebbe celare un tragico segreto. Roberto vive momenti di nervosismo: si sente giudicato nel suo rapporto complicato con Cristina e viene turbato da un’insinuazione di Stefano Mori che potrebbe nascondere un fondo di verità. Prosegue inoltre il braccio di ferro tra Nunzio, che vorrebbe trasferirsi stabilmente alla Terrazza, e Rossella, che preferirebbe andare a stare dai genitori.

Venerdì 17 aprile 2026

Dopo il confronto con il padre delle gemelle, Serena è chiamata a prendere una decisione difficile. Raffaele cerca in tutti i modi di tenere il lavoro fuori dalla sua vita con Ornella, mentre Vanni sembra deciso ad accorciare le distanze nei rapporti personali. Infine, contrario all’idea di stare a casa di Silvia e Michele, Nunzio è sul punto di vivere una nottata da incubo che potrebbe segnare una svolta nelle sue scelte.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 6 al 10 aprile).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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