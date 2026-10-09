Un posto al sole, due coppie scoppiano: Roberto e Diego non sanno resistere Le trame di Un posto al sole per la settimana dal 12 al 16 ottobre 2026: l'intesa tra Ferri e Greta torna forte e Lorenza offusca sempre più il pensiero di Ida

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 ottobre 2026)

Damiano è in forte crisi interiore, mentre Rosa sembra cominciare a percepire che qualcosa non va; Giulia e Luca, dopo un confronto intenso, sembrano pronti ad aprire un nuovo capitolo insieme, nonostante i problemi quotidiani che affliggono Luca. Clara vive incertezza sul futuro del suo matrimonio, e Michele è alle prese con una scelta professionale importante che culmina con le sue dimissioni dalla radio e un ultimo giorno carico di emozioni, al quale Micaela risponde con una decisione inaspettata. Sul fronte familiare, Raffaele si adopera per preparare i suoi piatti migliori da mandare in Sicilia, ma le difficoltà logistiche e le intemperanze di Renato agitano ulteriormente gli equilibri; la promozione inattesa di Scala e le speranze di ricucire rapporti affettivi fanno da sfondo a vicende come la partenza improvvisa di Samuel e Micaela per la Grecia e i tentativi affettuosi di Alberto, Luca e Federico per raggiungere e aiutare Gianluca, che attraversa un momento buio.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 12 al 16 ottobre

Lunedì 12 ottobre 2026

Un incontro casuale mette Raffaele di fronte a una realtà evidente: Diego appare sereno e rilassato quando è con Lorenza. Questo porta a un confronto sincero e doloroso tra padre e figlio sulla relazione con Ida, con tutte le conseguenze emotive del caso. Intanto, al Vulcano, la curiosità di Lollo porta a una piccola bugia di Mariella su Sasà e Castrese, generando il disappunto di Guido.

Martedì 13 ottobre 2026

Alberto è chiamato a una decisione importante e riceve uno stimolo illuminante da parte di Luca che lo aiuta a scegliere la strada giusta. Lorenza continua a sorprendere Diego con i suoi molteplici talenti e Raffaele si sente impotente nel constatare che la relazione tra il figlio e Ida resta faticosa, sebbene sembri intravedersi la possibilità di una svolta.

Mercoledì 14 ottobre 2026

Scala comincia a far valere il proprio ruolo di direttore in radio, creando malumori e contrasti con chi è abituato a una gestione diversa. Roberto, approfittando della partenza di Marina per Londra e accelerando il trasferimento di Cristina a Salerno, trascorre un pomeriggio piacevole con Greta: la complicità tra loro non passa inosservata. Anna fatica ancora a liberarsi dei sensi di colpa. Serena e Filippo si rivolgono a Rosa per trovare una nuova collaboratrice domestica, ma si scopre presto che lavorare in quella casa non è affatto semplice.

Giovedì 15 ottobre 2026

Eduardo, pronto a scontare la sua pena, chiede a Clara un ultimo regalo, lasciando aperta la curiosità su quale sarà la sua richiesta. Manuela mostra ancora attaccamento al lavoro in radio, ma non riesce ad accettare il nuovo direttore. Con l’assenza prolungata di Marina, Roberto si avvicina sempre più a Greta. Per Rossella e Nunzio si avvicina il momento di lasciare la terrazza per tornare a casa, con tutte le difficoltà emotive del caso.

Venerdì 16 ottobre 2026

Manuela è sempre più indecisa sul suo futuro in radio e nota come Lorenza, con la scusa dei video promozionali, stia prendendo sempre più spazio al Vulcano; una telefonata improvvisa le cambia però la giornata e la turba profondamente. Clara riceve da Alberto una richiesta che coinvolge Federico. Giulia, dispiaciuta per l’imminente trasferimento di Nunzio e Rossella nel seminterrato, comincia a elaborare una soluzione che potrebbe accontentare tutti.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 5 al 9 ottobre).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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