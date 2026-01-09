Un posto al sole, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Raffaele e Ornella in grande crisi, Gennaro tradito
Le trame di UPAS per la settimana dal 12 al 16 gennaio: 5 giorni di grandi tensione per il portinaio e la moglie, per Gagliotti a un passo dalla galera e per gli chef
Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap continua a seguire le vicende dei suoi personaggi tra drammi personali, scelte difficili e rapporti familiari in bilico.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 gennaio)
La settimana appena trascorsa ha visto intrecciarsi più fili narrativi importanti: Eduardo è stato messo davanti a scelte contraddittorie tra il desiderio di redimersi e l’attrazione verso il mondo di Stella, tanto che, nonostante la disponibilità a lavorare a Palazzo Palladini, è arrivata una proposta che rimette tutto in discussione. Damiano è apparso sempre più nervoso per lo stallo nelle indagini sui furti, con il timore di eventuali ritorsioni da parte di Grillo. Nel nucleo di casa Picardi, Raffaele ha vissuto momenti di grande tensione emotiva: la decisione sul pensionamento ha generato malinconia e, dopo una marcia indietro che ha creato malintesi, ha scatenato reazioni a catena tra i suoi affetti, contribuendo ad allontanare Ornella. Rosa ha subito una delusione professionale e ha dovuto fare i conti con le reazioni diverse degli uomini della sua vita; nel frattempo, la svolta social di Nunzio — strumentalizzata dai video inviati da Micaela — ha creato attrito con Rossella, mentre Gennaro è sempre più vicino a una resa dei conti giudiziaria e, disperato, sembra disposto a soluzioni rischiose. Infine, momenti comici e potenziali guai sono stati generati dall’improbabile ruolo di baby-sitter improvvisato di Cotugno per Lollo.
Cosa succede a Un Posto al Sole dal 12 al 16 gennaio
Lunedì 12 gennaio 2026
Roberto e Marina pregustano la possibilità di vedere finalmente Gennaro Gagliotti pagare per le sue azioni, ma la situazione resta tesa: Gennaro, con un subdolo e rischioso colpo di coda, potrebbe riuscire ancora una volta a sfuggire alle maglie della giustizia. Parallelamente, la decisione inaspettata di Raffaele sul pensionamento scatena reazioni contrastanti: se alcuni la accolgono con favore, emergono tensioni difficili da risolvere.
Martedì 13 gennaio 2026
La situazione di Okoro si complica e si mostra grave; intanto Gennaro festeggia la caduta di ogni accusa a suo carico, senza però sospettare che ci sia ancora qualcuno in grado di farlo crollare. Rosa deve affrontare la delusione del figlio per l’opportunità di lavoro sfumata a Palazzo Palladini, mentre Raffaele, turbato dalla distanza nata con Ornella, trova conforto nell’amicizia di Diego.
Mercoledì 14 gennaio 2026
L’intervento di Antonietta (la moglie di Gennaro) a Radio Golfo 99 esplode con effetti imprevisti, alimentando speranze ma anche rabbie e timori in chi la ascolta. Rosa prova ad accettare la perdita del lavoro in cui confidava, osservando come gli uomini a lei vicini reagiscano in modo diverso alla sua delusione. Rossella e Nunzio, reduci da un periodo di tensione, sembrano finalmente trovare un terreno d’intesa, mentre Samuel scopre che il talento necessario per diventare uno star-chef non è soltanto questione di abilità culinaria.
Giovedì 15 gennaio 2026
La coraggiosa iniziativa di Antonietta di denunciare le malefatte del marito durante la trasmissione di Michele provoca la prevedibile reazione di Gennaro. Alberto, deciso a sostenere il figlio nel percorso di terapia, fatica però a costruire con lui un rapporto sereno; nel frattempo Samuel e Nunzio, complici le tensioni nate dal successo social di Nunzio, rischiano di arrivare ai ferri corti.
Venerdì 16 gennaio 2026
Le tensioni tra Raffaele e Ornella aumentano, con Raffaele che soffre per la distanza creatasi tra loro. Ferri e Marina possono ritenersi soddisfatti: per Gennaro Gagliotti sembra davvero arrivata la resa dei conti. Alberto, sempre più determinato a capire la terapia seguita dal figlio, incontrerà un personaggio intrigante che potrebbe aprire nuovi scenari nel suo percorso di comprensione.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
