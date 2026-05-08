Un posto al sole, le anticipazioni dal 11 al 15 maggio 2026: Raffaele e Renato, che litigata! Le trame di Un posto al sole per la settimana dall'11 al 15 maggio: il portiere, roso dalla gelosia per Ornella e Vanni, se la prende con l'amico di sempre

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Nuova settimana con le storie di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 al 8 maggio)

La settimana ha fatto emergere tensioni e alleanze in più filoni intrecciati: la crisi familiare di Anna coinvolge Alberto e il figlio Gianluca, con il ragazzo che scopre una menzogna del padre e si chiude in sé, mentre i momenti di intimità tra Anna e Alberto si mescolano al senso di colpa di lui. Sul fronte dell’intrigo, Angelo, insieme a Stella e Rino, porta avanti un piano che grava su Palazzo Palladini e tiene alta la tensione intorno a Eduardo. Al Caffè Vulcano e in città si avverte conflitto tra genitori e figli: Cristina cerca alleati contro la decisione del padre di cambiare scuola, e Marina reagisce male alla presenza di Greta nella vita del marito. Le relazioni di quartiere oscillano tra riconciliazioni faticose e nuove fratture: la mediazione tra Massaro, Gerry e Bice pare complicata ma non impossibile, mentre Vanni e Ornella si avvicinano, suscitando la gelosia di Raffaele. Infine Manuela rafforza il suo rapporto con il padre e Serena è scossa da un incubo che accende sospetti e domande sulla verità di alcuni legami.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 11 al 15 maggio

Lunedì 11 maggio 2026

Serena è turbata da un incubo che sembra gettare nuove ombre su Maurizio e sulla fine della sua storia con Monica: dovrà scegliere se confidarsi con Manuela, che nel frattempo si adopera per organizzare il primo incontro tra Jimmy e il cosiddetto "nuovo" nonno. Otello, sul punto di rassegnare le dimissioni, intende proporre un successore il cui nome mette in difficoltà Raffaele.

Martedì 12 maggio 2026

Manuela si avvicina sempre di più al padre, mentre Micaela si sente tradita dalle iniziative della gemella; Serena prosegue le sue ricerche per capire cosa sia davvero accaduto tra Maurizio e Monica. Renato, compiaciuto della scelta di Otello che lo indica come successore, non perde occasione per punzecchiare Raffaele sbandierando la sua futura carica di amministratore.

Mercoledì 13 maggio 2026

La tensione latente tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia di lui per Vanni, esplode e porta a un confronto doloroso fra i due. Maurizio fornisce la sua versione dei fatti sulla vicenda con Monica. Anna continua a tenere Alberto a distanza, ma un momento di gioco riuscirà a creare un istante di serenità e avvicinare padre e figlio, regalando a Alberto e a Gianluca un raro momento di armonia.

Giovedì 14 maggio 2026

La lite fra Raffaele e Ornella apre una frattura che ha ricadute anche all’esterno: Raffaele perde il controllo e i suoi rapporti con Renato si incrinano. Ferri riesce a sottrarre un importante inserzionista alla radio di Mori, ma il confronto tra i due rivela ragioni personali più profonde. Cristina continua a non perdonare Greta per il tradimento nei confronti di Eduardo, mentre Lorenza, con la sua apparente affidabilità, conquista Diego e raggiunge l’obiettivo che si era prefissata.

Venerdì 15 maggio 2026

Le tensioni tra Cristina e la madre non si placano; Marina, sempre più preoccupata dalla presenza costante di Greta nella vita di Roberto, decide di muoversi con un’iniziativa presa all’insaputa del marito. Intanto Rosa, grazie al libro regalato da Pino, riconsidera il rapporto con Damiano sotto una luce diversa, e Guido e Mariella sono sulle spine in vista della prima uscita fra Bice e Sergio.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 4 al 8 maggio).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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