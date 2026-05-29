Un posto al sole, le anticipazioni dal 1 al 5 giugno 2026: paura per Cristina (e Greta) Le trame di UPAS per la settimana dal 1 al 5 giugno: la ragazza ha un terribile attacco di panico e Marina teme che Greta ne approfitti con Roberto

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Nuova settimana con le storie di "Un posto al sole", la soap opera in onda su Rai 3 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Napoli, tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano, nelle puntate da lunedì 1 a venerdì 5 giugno 2026. Iniziata nell’ottobre 1996, la soap è arrivata alla sua stagione numero 30 e ha superato le 6.800 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 maggio)

Rossella è in crisi dopo il confronto con Alberto e si trova in bilico tra lealtà e responsabilità, mentre le tensioni tra le gemelle sono esplose coinvolgendo Samuel. Alberto, devastato dall’addio di Anna, è disposto a compiere scelte drastiche pur di riconquistarla. Manuela riceve una delusione da Maurizio, mentre Guido e Mariella si trovano in situazioni imbarazzanti orchestrate da Bice e alle prese con l’invadente Cotugno. Sul fronte lavorativo e personale, Stefano sigla un accordo societario che lo spinge a provare a riconquistare Greta; Marina si mostra pronta a intervenire per aiutare Cristina, che insiste nel voler portare con sé Leo nonostante le tensioni con Ferri. Ornella e Raffaele vivono una crisi che la vacanza a Barcellona non sembra aver risolto; Vanni continua a insidiare Ornella con proposte di "fuga". Intanto Renato si prepara alla riunione di condominio e Rosa deve fare attenzione alle assenze per non rischiare di perdere l’anno alla scuola serale. In ambito creativo, Michele propone un comico per il nuovo programma radiofonico.

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Cosa succede a Un Posto al Sole dal 1 al 5 giugno

Lunedì 1 giugno 2026

Alberto confida a Niko l’intenzione di cercare Anna nel casale di campagna di sua madre; nel frattempo Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. In procinto di partire per la Spagna, la crisi tra Raffaele e Ornella si fa sempre più aspra. Realizzando che Michele sta per fare un grosso passo falso con Ferri, Silvia cercherà di impedirglielo.

Martedì 2 giugno 2026

Greta si dedica sempre più a Cristina e prova a tutelarla anche a costo di litigare con Roberto, creando tensioni crescenti anche con Marina. Cristina affronterà un’interrogazione che potrebbe evitare la perdita dell’anno scolastico. Gianluca è preoccupato per il padre e, preso dalla sua tormentata storia d’amore, Alberto non resiste e parte alla ricerca di Anna. Dopo l’ennesima incursione di Cotugno, Mariella e Guido decidono di affrontare il problema della sua presenza inopportuna.

Mercoledì 3 giugno 2026

Scossa dall’attacco di panico durante l’interrogazione, Cristina spinge Greta a chiedere a Roberto una linea meno severa, proponendo anche di portare Leo in viaggio con sé. Sollecitato da Marina, Stefano dovrà trovare la forza di recidere i legami con il proprio passato. Sperando di trovare Anna nel casale di famiglia, Alberto farà un incontro inaspettato. Guido decide di mettere un freno all’invadenza di Cotugno e lo affronta, ma la situazione si rivelerà più dura del previsto.

Giovedì 4 giugno 2026

Rosa è preoccupata per le numerose assenze e il rischio di perdere l’anno; Damiano decide di farle una romantica sorpresa, ma le cose potrebbero non andare come previsto. Per Cristina è tempo di una nuova interrogazione. Marina attende che Stefano porti avanti il loro piano. Intanto la vacanza a Barcellona non sembra aver avvicinato Raffaele e Ornella.

Venerdì 5 giugno 2026

Rosa vorrebbe riconciliarsi con Damiano, ma lui fa una scoperta che lo amareggia e i due finiscono per avere un durissimo scontro. Diego e Lorenza diventano sempre più pericolosamente complici nelle loro azioni. Niko e Manuela si interrogano sulla nuova fissa di Jimmy per i pesi e l’allenamento fisico, mentre le tensioni familiari e sentimentali continuano a imprimere svolte alle vicende dei personaggi.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana (dal 25 al 29 maggio).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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