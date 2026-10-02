Un posto al sole, lo sparo (sospeso), il suicidio e l’altra teoria del web: “Non è giusto”. Chi muore tra Grillo, Eduardo e Damiano Cresce la suspense in vista della puntata di stasera, dove con ogni probabilità verrà svelato quanto successo nello scantinato: le ipotesi dei social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un colpo di pistola nel buio e nessuna risposta. La puntata di ieri di Un posto al sole si è chiusa lasciando in sospeso il destino di Grillo, Eduardo e Damiano: per scoprire chi ha sparato e chi è stato colpito bisognerà aspettare la puntata di stasera (o, in alternativa, quella di lunedì) della storia soap opera di Rai 3, ma la suspense è alle stelle e sul web circolano già i primi spoiler e le teorie su quanto è successo e cosa succederà. Scopriamo tutti i dettagli.

Un Posto al Sole, lo sparo nello scantinato e l’ipotesi del suicidio di Grillo

La scena finale della puntata di ieri di Un posto al sole ha mostrato Grillo entrare nello scantinato dove tiene prigionieri Damiano ed Eduardo. Subito dopo, l’inquadratura si è spostata all’esterno e si è sentito un unico sparo, senza mostrare né l’autore del gesto né la vittima. Gli spoiler e alcuni dettagli della puntata sembrano suggerire che sia stato Grillo a togliersi la vita: poco prima di scendere nello scantinato, infatti, l’uomo si è vestito con cura, un particolare che molti hanno letto come il segnale di una decisione già presa. Se questa teoria fosse confermata, resterebbe però il problema dei due prigionieri, ancora legati e senza possibilità di liberarsi. Proprio per questo qualcuno considera il possibile epilogo ingiusto: "Anch’io ho pensato che si è tolto la vita… ma così non è giusto. Ha preferito togliersi di mezzo piuttosto di affrontare la situazione che si era creato lui da solo" si legge sui social, dove non mancano però anche altre ipotesi.

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UPAS, sui social spunta anche la teoria di Ignazio

La teoria più diffusa è quella secondo cui Grillo avrebbe deciso di togliersi la vita. In molti danno praticamente per certa questa soluzione: "Grillo si suicida, è un uomo finito", "Per me, nella sua follia, si è ucciso (si è vestito di tutto punto), con lo scopo di far morire loro di inedia e stenti davanti al suo cadavere" si legge sui social, dove però non manca chi immagina un ribaltamento dell’ultimo minuto. "Io penso che invece Ignazio abbia avuto un’intuizione e si sia messo a seguirlo, per poi sparare su di lui per bloccarlo". Circolano altre ipotesi: "Io dico che ha sparato in alto e l’amico di Damiano lo salva che avrà seguito grillo". Comunque vada a finire, il pubblico ha già tributato numerosi elogi all’interprete di Grillo: "Facciamo un applauso a questo grandissimo e bravissimo attore che ha interpretato Grillo. Ha fatto il pazzo in maniera impeccabile!", "L’ attore bravissimo… ci ha fatto vivere emozioni che sembravano realistiche, ha interpretato a pieno il ruolo". C’è poi chi pensa che l’ispettore possa aver sparato senza colpire nessuno: "Questo è talmente infame che avrà sparato in aria solo per fare vedere di cosa sia capace, per me domani ce lo ritroviamo, arriva Ignazio, speriamo". Per sapere quale teoria sia corretta, però, bisognerà attendere ancora: lo sparo resta volutamente sospeso e la soap non ha ancora mostrato chi abbia premuto il grilletto né quale sia stato il destino della persona eventualmente colpita.

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