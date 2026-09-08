Un posto al sole, la decisione (dolorosa) di Mariella: a cosa rinuncia
Le trame di UPAS di mercoledì 9 settembre 2026: mentre Anna sta per uscire dall'ospedale e Luca scopre di Gianluca, la moglie di Guido tradisce Sasà
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.026.
Dove eravamo rimasti l’8 settembre 2026
Alberto, distrutto dal senso di colpa verso il figlio, non riesce a stare accanto ad Anna come Vittoria vorrebbe, e a Giulia tocca il difficile compito di dire a Luca quello che è successo a Gianluca. Marina fatica a essere lucida dopo le minacce di Mori, Roberto pretende l’aiuto di Michele per smascherare i probabili intrighi economici dell’imprenditore, che intanto continua a tormentare Greta. Cerruti e Mariella decidono di celebrare la loro amicizia con un gesto simbolico ma, per colpa di Guido, forse sarà proprio quella decisione a distruggerla per sempre.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 9 settembre 2026
Anna sta per essere dimessa dall’ospedale. Intanto, Luca viene messo al corrente dell’incidente di Gianluca: che impatto avrà questa notizia sul suo stato di salute? Manuela assiste al tenero rapporto tra Irene e Filippo e ripensa con nostalgia a Maurizio. Il rifiuto di Mariella di farsi un tatuaggio dell’amicizia per non far dispiacere Guido, metterà in crisi il rapporto con Sasà.
Le trame di Un posto al sole del 8 settembre 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
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