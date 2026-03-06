Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 9 marzo 2026: Alberto tradisce suo figlio Gianluca
Le trame di UPAS di lunedì 9 marzo 2026: l'avvocato Palladini non resiste alla tentazione di Anna. Diego aggiunge tensione alla crisi tra Ornella e Raffaele
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6901.
Dove eravamo rimasti il 6 marzo 2026
La malattia di Luca torna a farsi sentire, gettandolo in un profondo sconforto. Alberto si ritrova solo con Anna: riuscirà a resistere all’attrazione per la ragazza? Diego vive un momento molto difficile con Ida e non sa più come gestire la situazione. Rossella, intanto, comincia a farsi qualche domanda sul suo futuro lavorativo.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 9 marzo 2026
Gianluca è sempre più coinvolto da Anna, mentre Alberto deve fare i conti con il proprio ruolo di padre e l’improvvisa passione divampata tra lui e la misteriosa ragazza. Diego prova a fare marcia indietro rispetto alla proposta di trasferirsi per un po’ dal padre, ma Raffaele lo rassicura che per lui e Ornella non c’è alcun problema, ignorando il momento di disagio e di insoddisfazione che sta vivendo Ornella. Decisa a dare una lezione a Massaro, Mariella continua a flirtare con lui sull’app di incontri, ma Cerruti comincia a sospettare che ci stia prendendo pericolosamente gusto.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
