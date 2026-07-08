Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 9 luglio 2026: Alberto ritrova Anna (che non lo vuole)
Le trame di UPAS di giovedì 9 luglio 2026: l'avvocato Palladini scopre dove sta la ragazza e, contro la sua volontà, va da lei. Diego ha bisogno d'aiuto
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.989.
Dove eravamo rimasti l’8 luglio 2026
Mentre è atteso a cena, Diego, roso dalla gelosia per Lorenza, avrà una reazione impulsiva che sbalordirà tutti. Per Rosa sarà dura tener fede a quanto stabilito con Damiano e far fronte alle richieste di Clara. Mariella e Bice impongono a Guido una cena a quattro con Massaro per affrontare e risolvere il momento di imbarazzante impasse di quest’ultimo.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 9 luglio 2026
Alberto riesce a farsi dire da Anna dove si trova e, contro la sua volontà, parte per raggiungerla. Eduardo cerca faticosamente di rigare dritto, Clara è ancora ignara di tutto quello che è successo, Rosa si sente sempre più in colpa nei confronti dell’amica e fatica a tacerle la verità. Dopo la sfuriata contro Fausto e Lorenza, informata dei fatti, Silvia decide di parlare con Diego, offrendogli il suo aiuto.
Le trame di Un posto al sole del 8 luglio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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