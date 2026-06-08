Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 9 giugno 2026: Rosa non ha dimenticato Pino Le trame di UPAS di martedì 9 giugno 2026: i litigi con Damiano fanno nascere nella Picariello il dubbio su quale sia il suo vero uomo dei sogni. Cristina in crisi

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.967.

Dove eravamo rimasti l’8 giugno 2026

Rosa riceve una notizia da Pino che la colpisce molto. L’aspro litigio fra lei e Damiano rientrerà o sarà destinato ad acuirsi? Tra Diego e Lorenza la complicità e l’intesa crescono ma non tutti vedranno di buon occhio la nuova cameriera del Vulcano. Il momento della riappacificazione fra Bice e Sergio è arrivato, ma Mariella e Guido scopriranno che nella loro serata speciale, non tutto è filato come previsto.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 9 giugno 2026

Ferri è deciso ad approfondire come e perché Mori sia passato a un’altra emittente radiofonica. Cristina vive una profonda disillusione rispetto all’amicizia con Valentina e Leo, che cercherà a tutti i costi di recuperare terreno. Damiano e Rosa si riavvicineranno ma resta la domanda: lei ha dimenticato del tutto Pino? Bice è avvilita per il comportamento di Sergio e le loro vicende continuano a intralciare la vita matrimoniale dei poveri Guido e Mariella.

Le trame di Un posto al sole dell’8 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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