Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 9 gennaio 2026: Raffaele fa infuriare tutti (e Nunzio diventa "hot")
Le trame di UPAS di venerdì 9 gennaio 2026: il portiere fa marcia indietro sul pensionamento, lo chef spopola online e Gagliotti prova una mossa disperata
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6860.
Dove eravamo rimasti il 8 gennaio 2026
La decisione di Raffaele crea una frattura con Ornella. Rosa è a un passo da una cocente delusione, mentre, dopo la confessione di Okoro, la situazione per Gennaro peggiora sensibilmente. Intanto, grazie al video girato da Micaela, Nunzio diventa la nuova attrazione del Vulcano.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 9 gennaio 2026
La marcia indietro di Raffaele sul pensionamento innesca malintesi ed effetti a catena, lasciando scontenti tutti, o quasi. L’improvvisa svolta social di Nunzio, il "hot chef", non piace affatto a Rossella: le sue gelosie taciute diventano la crepa in cui Micaela si insinua con comica perfidia. Intanto Gennaro avverte l’avvicinarsi della resa dei conti con la legge e, disperato, accetta una scorciatoia tanto rapida quanto rischiosa.
Le trame di Un posto al sole del 8 gennaio 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 8 gennaio 2026: Raffaele cambia idea (ed è crisi con Ornella)
Le trame di UPAS di giovedì 8 gennaio 2026: il portiere non riesce a dire addio a Pa...
Un posto al sole, anticipazioni 7 gennaio: Raffaele tristissimo, l'addio è deciso e non può tornare indietro
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 7 gennaio 2026: Raffaele fa i conti con l’...
Un posto al sole, anticipazioni oggi (26 dicembre): tensione alle stelle tra Diego e Ida. Raffaele interviene
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 26 dicembre 2025: tra l’azzardo di Stella e ...
Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (25 dicembre): l''ultimo' Natale di Raffaele è tristissimo
Le trame di Un Posto al Sole per giovedì 25 dicembre 2025: l’ultimo Natale da portie...
Un posto al sole, le anticipazioni di oggi: Gagliotti mette in ginocchio Marina e Roberto
Un Posto al Sole, martedì 23 dicembre 2025: braccio di ferro tra Roberto, Marina e G...
Un posto al sole, le anticipazioni di oggi: alla Vigilia di Natale torna il sereno tra Rosa e Damiano
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 24 dicembre 2025: Okoro rischia di mettere...
Un posto al sole (lunedì 22 dicembre), Otello parte e Raffaele riceve una notizia choc: cosa vedremo oggi
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 22 dicembre 2025: indagini sulle rapine per D...
Un posto al sole, anticipazioni 6 gennaio: la pensione di Raffaele cambia tutto. Il pentimento choc di Ornella
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 6 gennaio 2026: Damiano è sempre più preoccu...