Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 9 gennaio 2026: Raffaele fa infuriare tutti (e Nunzio diventa "hot") Le trame di UPAS di venerdì 9 gennaio 2026: il portiere fa marcia indietro sul pensionamento, lo chef spopola online e Gagliotti prova una mossa disperata

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6860.

Dove eravamo rimasti il 8 gennaio 2026

La decisione di Raffaele crea una frattura con Ornella. Rosa è a un passo da una cocente delusione, mentre, dopo la confessione di Okoro, la situazione per Gennaro peggiora sensibilmente. Intanto, grazie al video girato da Micaela, Nunzio diventa la nuova attrazione del Vulcano.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 9 gennaio 2026

La marcia indietro di Raffaele sul pensionamento innesca malintesi ed effetti a catena, lasciando scontenti tutti, o quasi. L’improvvisa svolta social di Nunzio, il "hot chef", non piace affatto a Rossella: le sue gelosie taciute diventano la crepa in cui Micaela si insinua con comica perfidia. Intanto Gennaro avverte l’avvicinarsi della resa dei conti con la legge e, disperato, accetta una scorciatoia tanto rapida quanto rischiosa.

Le trame di Un posto al sole del 8 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

