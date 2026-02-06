Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 9 febbraio 2026: Eduardo supera il limite, non si torna più indietro
Le trame di UPAS di lunedì 9 febbraio 2026: Sabbiese compie il furto nella villetta e si esalta. Michele mette alle strette Roberto Ferri in radio
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6881.
Dove eravamo rimasti il 6 febbraio 2026
Rosa e Clara sono felici perché tutto sembra filare per il meglio. Eduardo è chiamato a una scelta cruciale: decidere se varcare o meno la linea di demarcazione tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. Incapace di dire di no alla sua amica americana, Raffaele porta a termine l’incarico richiestogli, ma proprio Rosa, involontariamente, potrebbe metterlo in difficoltà. Intanto Gianluca è sempre più intrigato da Anna e la loro conoscenza si fa via via più complice, mentre Alberto prende di mira la nuova cameriera in prova al Vulcano per un discutibile senso di rivalsa.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 9 febbraio 2026
Portato brillantemente a termine il furto nella villetta, Eduardo vivrà un momento di esaltazione che lo porterà di nuovo a sentirsi in grande sintonia con Stella. Dopo essere stato chiamato a rappresentare la radio per l’anniversario dei trent’anni dalla sua nascita, Michele prenderà una posizione netta nei confronti di Roberto.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
