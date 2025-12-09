Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 9 dicembre 2025: Eduardo non sa resistere a Stella Le trame di UPAS per martedì 9 dicembre 2025: l'amore di Clara si allontana, mentre Filippo entra ai Cantieri e si scopre che Jimmy è bullizzato dai compagni

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6837.

Dove eravamo rimasti l’8 dicembre 2025

Nel corso dell’episodio emergono diverse tensioni: bullizzato sul web da Matteo e da altri compagni di classe, Jimmy crede di avere una nuova occasione per rientrare nel gruppo ed essere accettato ma scoprirà che le cose sono diverse da come sembrano. Eduardo è sempre più lontano da Clara, ma lei gli fa un bel discorso sul loro amore e la loro unione per alleviare il suo malessere e sembra riuscire a farlo riavvicinare alla famiglia. Dopo una cena a casa Bruni all’insegna di armonia e complicità, Viola ed Eugenio sono sempre più vicini a ritrovare i sentimenti di un tempo.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 9 dicembre 2025

La situazione di Eduardo si fa complicata: insoddisfatto e insofferente, sembra quasi che cerchi dei pretesti per scontrarsi con Clara per poi avere una "scusa" per andare da Stella, alla quale si sente sempre più vicino. Nel frattempo, Filippo, dopo aver messo in chiaro con Ferri e Marina che non intende farsi coinvolgere, decide di accettare la proposta di Chiara e rappresentarla all’interno dei Cantieri, diventando di fatto una sorta di controllore di Gennaro. Elena cerca di fare da mediatrice con Alice, che non intende perdonare i nonni per aver strumentalizzato i problemi di Vinicio. Infine, Niko e Manuela scoprono che, dall’inizio dell’anno scolastico, Jimmy viene tormentato da Matteo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

