Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 9 aprile 2026: Nunzio e Rossella se ne vanno Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 9 aprile 2026: con l'appartamento allagato i due innamorati devono trasferirsi da Silva e Michele. Tensione in casa Ferri

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6924.

Dove eravamo rimasti l’8 aprile 2026

Nunzio e Rossella hanno dovuto fare i conti con le conseguenze del violento temporale. Informato degli atti vandalici compiuti durante la festa di Cristina, Roberto Ferri ha imposto alla ragazza un cambiamento radicale nella sua vita. Scosso da quanto accaduto, Jimmy ha deciso di migliorare la propria capacità di difendersi. Dietro la consueta spavalderia, Bice ha lasciato emergere una fragilità che pesa anche nel rapporto con il figlio Gerardo.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 9 aprile 2026

Nonostante il tentativo di mediazione di Marina, il conflitto tra Roberto e Cristina si fa sempre più profondo e un’amara sorpresa attende la giovane Ferri. Raffaele arruola Eduardo e Angelo per riparare i danni subiti dal condominio dopo la festa in cortile, mentre Nunzio e Rossella, a causa dei problemi nel seminterrato, saranno costretti a trasferirsi temporaneamente da Silvia e Michele.

Le trame di Un posto al sole del 8 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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