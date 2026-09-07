Un posto al sole, Alberto abbandona Anna: non riesce proprio a perdonarsi Le trame di UPAS di martedì 8 settembre 2026: dopo l'incidente qualcosa si è rotto tra l'avvocato e la fidanzata. Ferri trame contro Stefano Mori e Marina trema

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.026

Dove eravamo rimasti il 7 settembre 2026

Spaventata dall’aggressività di Stefano, Greta si sfoga con Roberto, che, deciso a vendicarsi, cercherà un’inedita alleanza. Marina, preoccupata dalla ritrovata vicinanza tra i due ex, impone a Mori di lasciar perdere Greta. Ma Stefano, custode del segreto che metterebbe in crisi il suo matrimonio con Ferri, non sembra disposto a cedere. Angosciata dall’inerzia di Anna, che avverte sempre di più il peso dei sensi di colpa per quanto accaduto a Gianluca, Vittoria proverà a convincere Alberto a darle una mano.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 8 settembre 2026

Alberto, distrutto dal senso di colpa verso il figlio, non riesce a stare accanto ad Anna come Vittoria vorrebbe, e a Giulia tocca il difficile compito di dire a Luca quello che è successo a Gianluca. Marina fatica a essere lucida dopo le minacce di Mori, Roberto pretende l’aiuto di Michele per smascherare i probabili intrighi economici dell’imprenditore, che intanto continua a tormentare Greta. Cerruti e Mariella decidono di celebrare la loro amicizia con un gesto simbolico ma, per colpa di Guido, forse sarà proprio quella decisione a distruggerla per sempre.

Le trame di Un posto al sole del 7 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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