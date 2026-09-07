Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, Alberto abbandona Anna: non riesce proprio a perdonarsi

Le trame di UPAS di martedì 8 settembre 2026: dopo l'incidente qualcosa si è rotto tra l'avvocato e la fidanzata. Ferri trame contro Stefano Mori e Marina trema

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.026

Dove eravamo rimasti il 7 settembre 2026

Spaventata dall’aggressività di Stefano, Greta si sfoga con Roberto, che, deciso a vendicarsi, cercherà un’inedita alleanza. Marina, preoccupata dalla ritrovata vicinanza tra i due ex, impone a Mori di lasciar perdere Greta. Ma Stefano, custode del segreto che metterebbe in crisi il suo matrimonio con Ferri, non sembra disposto a cedere. Angosciata dall’inerzia di Anna, che avverte sempre di più il peso dei sensi di colpa per quanto accaduto a Gianluca, Vittoria proverà a convincere Alberto a darle una mano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 8 settembre 2026

Alberto, distrutto dal senso di colpa verso il figlio, non riesce a stare accanto ad Anna come Vittoria vorrebbe, e a Giulia tocca il difficile compito di dire a Luca quello che è successo a Gianluca. Marina fatica a essere lucida dopo le minacce di Mori, Roberto pretende l’aiuto di Michele per smascherare i probabili intrighi economici dell’imprenditore, che intanto continua a tormentare Greta. Cerruti e Mariella decidono di celebrare la loro amicizia con un gesto simbolico ma, per colpa di Guido, forse sarà proprio quella decisione a distruggerla per sempre.

Le trame di Un posto al sole del 7 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Marina Giordano

Un posto al sole, Marina è sotto ricatto: Stefano Mori la minaccia

Le trame di UPAS di lunedì 7 settembre 2026: la Giordano chiede al rivale di Ferri d...
UPAS, Greta

Un posto al sole, Greta è in pericolo (e Marina sotto ricatto)

Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 7 all'11 settembre: Stefano Mori è...
UPAS, Anna

Un posto al sole, dopo l'incidente Alberto scarica Anna: lei è disperata

Le trame di UPAS di venerdì 4 settembre 2026: l'avvocato sotto choc per Gianluca pre...
UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, Alberto ha un anello per Anna. Ma lei pensa a un altro

Le trame di UPAS di lunedì 31 agosto 2026: per il compleanno della ragazza l'avvocat...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 27 agosto: l'ultimatum di Guido a Mariella

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 27 agosto: l'ultimatum di Guido a Mariella

Le trame di UPAS di giovedì 27 agosto 2026: De Bue chiede alla moglie un gesto drast...
UPAS, Alberto

Un posto al sole, Alberto sotto accusa per l'incidente di Anna e Gianluca

Le trame di UPAS di giovedì 3 settembre 2026: la confessione della fidanzata "inchio...
UPAS, Greta

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 27 luglio 2026: Marina va all'attacco

Le trame di UPAS di lunedì 27 luglio 2026: la donna non sopporta più la Fournier e f...
UPAS, Alberto e Gianluca

Un posto al sole, incidente per Gianluca: la reazione agghiacciata di Alberto

Le trame di UPAS di mercoledì 2 settembre 2026: il padre sconvolto per quel che acca...
UPAS, Gianluca

Un posto al sole: la mossa di Gianluca contro papà Alberto è un disastro

Le trame di UPAS di martedì 1 settembre 2026: il ragazzo fa visita ad Anna per argin...

Gioielleria Delfino

Oro da investimento

Intervista con l'esperto: vantaggi, rivendita e differenze tra monete e lingotti

LEGGI

Personaggi

Mario Adinolfi

Mario Adinolfi
syria chi è

Syria
Valentina Cenni

Valentina Cenni
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963