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Un posto al sole, anche Samuel saluta a sorpresa: l'addio fa discutere

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 8 ottobre 2026: lo chef del Vulcano decide di seguire Micaela, in partenza per la Grecia. Guai per Renato

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.044.

Dove eravamo rimasti il 7 ottobre 2026

Michele affronta l’ultimo giorno in radio, dopo le sue dimissioni, informandone Micaela, che prende una decisione inaspettata. Raffaele è alle prese con la preparazione dei suoi piatti migliori, da portare in Sicilia a Franco, Angela e Bianca, ma Renato avrà da ridire su come fare a trasportare tutta quella roba.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 8 ottobre 2026

Cambio di rotta per Samuel che decide, all’improvviso, di partire con Micaela per la Grecia chiedendo dei giorni di vacanza dal Vulcano. Come reagiranno i tre soci? In procinto di partire per Agrigento, Renato avrà un’amara sorpresa.

Le trame di Un posto al sole del 7 ottobre 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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