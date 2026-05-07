Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: l'incubo di Serena Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 8 maggio 2026: una visione notturna rivela una sconvolgente verità su Maurizio. Otello medita una grande sorpresa

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6945.

Dove eravamo rimasti il 7 maggio 2026

Cresce la complicità tra Vanni e Ornella, e Raffaele decide di fare una sorpresa alla moglie. Lo scontro tra Cristina e il padre si fa più acceso, mentre Marina sembra patire sempre di più la presenza di Greta. Gianluca cerca conforto in Rossella e Alberto scoprirà un lato di Anna che non conosceva.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 8 maggio 2026

Manuela è sempre più determinata a portare avanti il rapporto con il padre, mentre un nuovo incubo di Serena porta alla luce una sconvolgente verità. Raffaele, che vorrebbe avere più tempo libero per stare con Ornella, è però assorbito da Renato e Otello in vista dei lavori urgenti da fare a Palazzo, con quest’ultimo che sta meditando un’inaspettata decisione. Roberto convince Greta della necessità di far cambiare scuola a Cristina, mentre Marina è sempre più inquieta per il tempo che il marito e la sua ex passano insieme.

Le trame di Un posto al sole del 7 maggio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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