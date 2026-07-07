Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2026: Diego è fuori controllo (per Lorenza) Le trame di UPAS di mercoledì 8 luglio 2026: il ragazzo, consumato dalla gelosia per la cameriera, ha una reazione impulsiva che sconvolge tutti

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.988.

Dove eravamo rimasti il 7 luglio 2026

Damiano, suo malgrado, cercherà di proteggere Eduardo ma il suo sacrificio potrebbe essere inutile dato che qualcuno, casualmente, si avvicinerà molto alla verità sul colpo a casa Ferri. L’apatia di Jimmy continua a preoccupare Niko e Manuela che però, grazie all’intervento di Serena e Filippo, finiscono col prendere una decisione importante.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 8 luglio 2026

Mentre è atteso a cena, Diego, roso dalla gelosia per Lorenza, avrà una reazione impulsiva che sbalordirà tutti. Per Rosa sarà dura tener fede a quanto stabilito con Damiano e far fronte alle richieste di Clara. Mariella e Bice impongono a Guido una cena a quattro con Massaro per affrontare e risolvere il momento di imbarazzante impasse di quest’ultimo.

Le trame di Un posto al sole del 7 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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