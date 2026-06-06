Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 8 giugno 2026: Diego non resiste a Lorenza Le trame di Un posto al sole di lunedì 8 giugno 2026: tra i due camerieri del Vulcano l'attrazione è irresistibile (ma malvista). Aspro litigio tra Rosa e Damiano

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6966.

Dove eravamo rimasti il 5 giugno 2026

Rosa vorrebbe riconciliarsi con Damiano ma lui fa una scoperta che lo amareggia e i due finiscono per avere un durissimo scontro. Diego e Lorenza sono sempre più pericolosamente complici. Niko e Manuela si interrogano sulla "fissa" di Jimmy per i pesi e l’allenamento fisico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole l’8 giugno 2026

Rosa riceverà una notizia da Pino che la colpirà molto. L’aspro litigio fra lei e Damiano rientrerà o sarà destinato ad acuirsi? Tra Diego e Lorenza la complicità e l’intesa crescono ma non tutti vedranno di buon occhio la nuova cameriera del Vulcano. Il momento della riappacificazione fra Bice e Sergio è arrivato, ma Mariella e Guido scopriranno che nella loro serata speciale, non tutto è filato come previsto.

Le trame di Un posto al sole del 5 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche