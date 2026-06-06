Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 8 giugno 2026: Diego non resiste a Lorenza

Le trame di Un posto al sole di lunedì 8 giugno 2026: tra i due camerieri del Vulcano l'attrazione è irresistibile (ma malvista). Aspro litigio tra Rosa e Damiano

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6966.

Dove eravamo rimasti il 5 giugno 2026

Rosa vorrebbe riconciliarsi con Damiano ma lui fa una scoperta che lo amareggia e i due finiscono per avere un durissimo scontro. Diego e Lorenza sono sempre più pericolosamente complici. Niko e Manuela si interrogano sulla "fissa" di Jimmy per i pesi e l’allenamento fisico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole l’8 giugno 2026

Rosa riceverà una notizia da Pino che la colpirà molto. L’aspro litigio fra lei e Damiano rientrerà o sarà destinato ad acuirsi? Tra Diego e Lorenza la complicità e l’intesa crescono ma non tutti vedranno di buon occhio la nuova cameriera del Vulcano. Il momento della riappacificazione fra Bice e Sergio è arrivato, ma Mariella e Guido scopriranno che nella loro serata speciale, non tutto è filato come previsto.

Le trame di Un posto al sole del 5 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Diego e Lorenza

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026: Diego e Lorenza "pericolosamente" vicini

Le trame di Un posto al sole di venerdì 5 giugno 2026: mentre tra Rosa e Damiano sco...
UPAS, Cristina

Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 giugno 2026: Cristina scopre l'amara verità

Le trame di UPAS per la settimana dall'8 al 12 giugno: la figlia di Ferri capisce ch...
UPAS, Ornella e Vanni

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 18 maggio 2026: Ornella fugge da Vanni

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 18 maggio 2026: la complicità tra i due compa...
UPAS, Greta e Cristina

Un posto al sole, le anticipazioni dal 1 al 5 giugno 2026: paura per Cristina (e Greta)

Le trame di UPAS per la settimana dal 1 al 5 giugno: la ragazza ha un terribile atta...
UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 25 maggio 2026: Alberto prende una decisione drastica

Le trame di Un posto al sole di lunedì 25 maggio 2026: dopo aver salvato Anna l'avvo...
UPAS, Marina

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026: il gesto disperato di Marina

Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 15 maggio 2026: la gelosia per Greta spinge ...
UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 26 maggio 2026: Anna mette in crisi Alberto

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 26 maggio 2026: la restauratrice prende una ...
UPAS, Greta

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026: Greta ammalia Roberto

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 19 maggio 2026: la Fournier preme su Ferri p...
UPAS, Rosa

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026: terribile scherzo a Rosa

Le trame di Un posto al sole di venerdì 22 maggio 2026: un gioco di Manuel e Damiano...

Salute

Herpes zoster e diabete

Fragilità, prevenzione e vaccinazione

LEGGI

Personaggi

Megan Montaner

Megan Montaner
Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio
Kylie Minogue

Kylie Minogue
Marco Tardelli

Marco Tardelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963