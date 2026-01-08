Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 8 gennaio 2026: Raffaele cambia idea (ed è crisi con Ornella) Le trame di UPAS di giovedì 8 gennaio 2026: il portiere non riesce a dire addio a Palazzo Palladini, mentre per Gagliotti si mette male e Nunzio diventa una star

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6859.

Dove eravamo rimasti il 7 gennaio 2026

Sebbene la decisione sia già stata presa, Raffaele vive con grande malinconia l’idea di dover lasciare il lavoro di portiere. Nonostante il sentimento per Clara sia ancora molto forte, Eduardo è deciso a entrare nella banda di Stella e attende che Rino e Angelo approvino il suo ingresso. Micaela impone a Nunzio di girare dei video da pubblicare sugli account social del caffè Vulcano.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 8 gennaio 2026

La decisione di Raffaele crea una frattura con Ornella. Rosa sta per ricevere una cocente delusione. Dopo la confessione di Okoro, le cose sembrano mettersi davvero male per Gennaro. Grazie al video girato da Micaela, Nunzio sembra diventare la nuova attrazione del Vulcano.

Le trame di Un posto al sole del 7 gennaio 2026

