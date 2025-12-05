Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 8 dicembre 2025: Viola torna da Eugenio, Jimmy è bullizzato

Le trame di UPAS di lunedì 8 dicembre 2025: tra le professoressa e il magistrato riscocca la scintilla, Clara lotta per il suo Eduardo e Jimmy è in difficoltà

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6836.

Dove eravamo rimasti il 5 dicembre 2025

Le difficoltà di Eduardo nella vita professionale e personale lo spingono a compiere un grande sbaglio. L’allestimento del presepe diventa un momento di addio al Palazzo e ai suoi inquilini per Raffaele, mentre Bice tesse abilmente la sua tela attorno a Cotugno per avere il denaro per incastrare Troncone.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 8 dicembre 2025

Bullizzato sul web da Matteo e da altri compagni di classe, Jimmy crede di avere una nuova occasione per rientrare nel gruppo ed essere accettato ma scoprirà che le cose sono diverse da come sembrano. Eduardo è sempre più lontano da Clara ma lei gli fa un bel discorso sul loro amore e la loro unione per alleviare il suo malessere e sembra riuscire a farlo riavvicinare alla famiglia. Dopo una cena a casa Bruni all’insegna di armonia e complicità, Viola ed Eugenio sono sempre più vicini a ritrovare i sentimenti di un tempo.

Le trame di Un posto al sole del 5 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

