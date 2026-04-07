Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: Nunzio e Rossella finiscono sott'acqua
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 8 aprile 2026: il nubifragio mette in difficoltà la coppia. Sgradevoli strascichi dopo la festa in terrazza
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6923.
Dove eravamo rimasti il 7 aprile 2026
A Palazzo Palladini, la Pasquetta è proseguita nonostante il maltempo. Jimmy e Bianca hanno dovuto fare i conti con le conseguenze della loro incursione alla festa di Cristina, e a Nunzio è toccato rimediare. Intanto, tra Cristina e Leo le crepe si sono allargate; i bulli imbucati a Palazzo si sono vendicati contro i "ricchi", ma a dover tirare le somme e placare le ire funeste di Roberto Ferri sono stati i "poveri" Raffaele e Silvana.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 8 aprile 2026
Nunzio e Rossella devono fare i conti con le conseguenze del violento temporale. Informato degli atti vandalici avvenuti durante la festa di Cristina, Roberto impone alla ragazza un cambiamento radicale nella sua vita. Scosso da quanto accaduto, Jimmy decide di migliorare la propria capacità di difendersi. Dietro la consueta spavalderia, Bice lascia emergere una fragilità che pesa anche nel rapporto con il figlio Gerardo.
Le trame di Un posto al sole del 7 aprile 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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