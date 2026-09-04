Un posto al sole, Marina è sotto ricatto: Stefano Mori la minaccia Le trame di UPAS di lunedì 7 settembre 2026: la Giordano chiede al rivale di Ferri di farsi da parte ma lui non sente ragioni. Alberto ormai lontano da Anna

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.021.

Dove eravamo rimasti il 4 settembre 2026

Gli ascolti di Radio Golfo 99 sembrano premiare la strategia messa in campo da Roberto. Mentre sembra tornare il sereno tra lui e Marina, Mori, sentendosi franare il terreno sotto i piedi e preda della sua ossessione per Greta, rivelerà un lato davvero pericoloso. Ai limiti della preoccupazione, Alberto sembra prendere le distanze da Anna, che vivrà un momento di profondo sconforto.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 7 settembre 2026

Spaventata dall’aggressività di Stefano, Greta si sfoga con Roberto, che, deciso a vendicarsi, cercherà un’inedita alleanza. Marina, preoccupata dalla ritrovata vicinanza tra i due ex, impone a Mori di lasciar perdere Greta. Ma Stefano, custode del segreto che metterebbe in crisi il suo matrimonio con Ferri, non sembra disposto a cedere. Angosciata dall’inerzia di Anna, che avverte sempre di più il peso dei sensi di colpa per quanto accaduto a Gianluca, Vittoria proverà a convincere Alberto a darle una mano.

Le trame di Un posto al sole del 4 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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