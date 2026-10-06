Un posto al sole, è l'ultimo giorno per due protagonisti: chi se ne va Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 7 ottobre 2026: Michele dà l'addio a Radio Golfo 99 e Micaela prende una decisione drastica. Renato tormenta Raffaele

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.043.

Dove eravamo rimasti il 6 ottobre 2026

Clara è molto incerta sul futuro del suo matrimonio. Michele è sul punto di prendere una decisione impegnativa riguardo alla sua carriera. Dopo essersi aperti reciprocamente e aver dissipato gli ultimi dubbi, Giulia e Luca sembrano finalmente decisi a iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. Le intemperanze di Renato, nel suo ruolo di amministratore, spingono Raffaele a cercare la complicità di Ornella per arginare lo strabordante cognato.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 7 ottobre 2026

Michele affronta l’ultimo giorno in radio, dopo le sue dimissioni, informandone Micaela, che prende una decisione inaspettata. Raffaele è alle prese con la preparazione dei suoi piatti migliori, da portare in Sicilia a Franco, Angela e Bianca, ma Renato avrà da ridire su come fare a trasportare tutta quella roba.

Le trame di Un posto al sole del 6 ottobre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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