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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026: Vanni conquista Ornella

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 7 maggio 2026: grande complicità tra la dottoressa e il suo compagno di spagnolo, Raffaele deve correre ai ripari

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6944.

Dove eravamo rimasti il 6 maggio 2026

Il confronto inatteso tra Anna e Gianluca sotto casa, ascoltato da Alberto, riapre ferite mai rimarginate e spinge Gianluca a isolarsi, facendo temere al padre una nuova ricaduta. Cristina chiede a Greta di aiutarla, schierandosi contro la decisione del padre di farle cambiare scuola: una scelta che riaccende lo scontro tra i genitori e la gelosia di Marina, che mal digerisce le intrusioni dell’ex rivale. Intanto il pranzo organizzato per riavvicinare il duo Massaro-Gerry a Bice parte sotto pessimi auspici, ma lo champagne scioglie le difese di Bice e riaccende una possibilità.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 7 maggio 2026

Cresce la complicità tra Vanni e Ornella, e Raffaele decide di fare una sorpresa alla moglie. Lo scontro tra Cristina e il padre si fa sempre più acceso, mentre Marina sembra patire sempre di più la presenza di Greta. Gianluca cerca conforto in Rossella e Alberto scoprirà un lato di Anna che non conosceva.

Le trame di Un posto al sole del 6 maggio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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