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Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026: un protagonista è in difficoltà

Le trame di UPAS di martedì 7 luglio 2026: Jimmy è apatico e bloccato, serve un intervento dall'esterno per farlo reagire. Si avvicina la verità sul furto

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Redazione

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.987.

Dove eravamo rimasti il 6 luglio 2026

Alla vigilia di una difficile decisione, Damiano ripensa a tutti i momenti della sua amicizia con Eduardo, poi affronta il suo nemico numero uno. Cristina si appresta ad annunciare al padre che ha intenzione di trasferirsi dalla madre: come reagirà Ferri? Nel frattempo, un’altra notizia sulla nuova radio di Stefano Mori provoca l’irritazione dell’imprenditore e la gelosia di Marina.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 7 luglio 2026

Damiano, suo malgrado, cercherà di proteggere Eduardo ma il suo sacrificio potrebbe essere inutile dato che qualcuno, casualmente, si avvicinerà molto alla verità sul colpo a casa Ferri. L’apatia di Jimmy continua a preoccupare Niko e Manuela che però, grazie all’intervento di Serena e Filippo, finiscono col prendere una decisione importante.

Le trame di Un posto al sole del 6 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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