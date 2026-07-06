Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026: un protagonista è in difficoltà
Le trame di UPAS di martedì 7 luglio 2026: Jimmy è apatico e bloccato, serve un intervento dall'esterno per farlo reagire. Si avvicina la verità sul furto
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.987.
Dove eravamo rimasti il 6 luglio 2026
Alla vigilia di una difficile decisione, Damiano ripensa a tutti i momenti della sua amicizia con Eduardo, poi affronta il suo nemico numero uno. Cristina si appresta ad annunciare al padre che ha intenzione di trasferirsi dalla madre: come reagirà Ferri? Nel frattempo, un’altra notizia sulla nuova radio di Stefano Mori provoca l’irritazione dell’imprenditore e la gelosia di Marina.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 7 luglio 2026
Damiano, suo malgrado, cercherà di proteggere Eduardo ma il suo sacrificio potrebbe essere inutile dato che qualcuno, casualmente, si avvicinerà molto alla verità sul colpo a casa Ferri. L’apatia di Jimmy continua a preoccupare Niko e Manuela che però, grazie all’intervento di Serena e Filippo, finiscono col prendere una decisione importante.
Le trame di Un posto al sole del 6 luglio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 6 luglio 2026: Damiano va all'attacco
Le trame di UPAS di lunedì 6 luglio 2026: Renda prende l'iniziativa contro l'ispetto...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 luglio 2026: una nuova stella entra nella serie (per Bice)
Le trame di UPAS per la settimana dal 6 al 10 luglio 2026: si avvicina la verità sul...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 30 giugno 2026: futuro stravolto per due protagonisti
Le trame di UPAS di martedì 30 giugno 2026: Eduardo cerca di sfuggire a Grillo ma si...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 1 luglio 2026: tra loro due è tutto finito
Le trame di UPAS di mercoledì 1 luglio 2026: Damiano ed Eduardo mandano a monte il p...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 25 giugno 2026: Grillo incastra Eduardo
Le trame di UPAS di giovedì 25 giugno 2026: il colpo a casa Ferri va a segno e l'isp...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 2 luglio 2026: Rosa furiosa, Stella in pericolo
Le trame di UPAS di giovedì 2 luglio 2026: il piano diabolico di Grillo fallisce ma ...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 3 luglio 2026: una protagonista a un passo dall'addio
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 3 luglio 2026: mentre Rosa è sconvolta da Ed...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 24 giugno 2026: scatta il furto a casa Ferri
Le trame di UPAS di mercoledì 24 giugno 2026: Roberto e Marina partono e Angelo e Ri...