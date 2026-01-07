Un posto al sole, anticipazioni 7 gennaio: Raffaele tristissimo, l'addio è deciso e non può tornare indietro
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 7 gennaio 2026: Raffaele fa i conti con l’addio al lavoro da portiere, mentre Eduardo guarda alla banda di Stella e Micaela spinge Nunzio sui social.
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6858.
Dove eravamo rimasti il 6 gennaio 2026
Le indagini sui furti non fanno passi avanti e Damiano teme le ritorsioni di Grillo. Intanto Eduardo appare sempre più attratto dal mondo di Stella. In casa Giordano, a Ornella nascono dubbi sulle scelte fatte, mentre Raffaele sembra ormai convinto della sua nuova vita, ignaro della sorpresa che gli amici stanno preparando per lui.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 7 gennaio 2026
Sebbene la decisione sia già stata presa, Raffaele vive con grande malinconia l’idea di dover lasciare il lavoro di portiere. Nonostante il sentimento per Clara sia ancora molto forte, Eduardo è deciso a entrare nella banda di Stella e attende che Rino e Angelo approvino il suo ingresso. Nel frattempo Micaela impone a Nunzio di girare dei video da pubblicare sugli account social del Caffè Vulcano.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
