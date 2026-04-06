Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 7 aprile 2026: Roberto Ferri è furioso con Cristina Le trame di Un Posto al Sole di martedì 7 aprile 2026: Pasquetta a Palazzo tra guai da rimediare, crepe tra Cristina e Leo e l’ira di Ferri da placare.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6922.

Dove eravamo rimasti il 6 aprile 2026

È il giorno di Pasquetta: Rosa e Damiano sono chiamati a resistere alle provocazioni di Grillo, cercando conforto nel calore familiare. Giulia e Luca trascorrono la giornata insieme a Nunzio, Jimmy e Bianca, ma anche a Renato e Monica, la cui interazione promette scintille. Le vere tensioni esplodono però in cortile: alla festa organizzata da Cristina e dai suoi amici accade qualcosa di imbarazzante e pericoloso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 7 aprile 2026

La Pasquetta a Palazzo prosegue nonostante il meteo avverso. Jimmy e Bianca devono fare i conti con le conseguenze della loro incursione alla festa di Cristina, e toccherà a Nunzio rimediare. Intanto, tra Cristina e Leo le crepe si allargano; i bulli imbucati a Palazzo si vendicano contro i "ricchi", ma saranno i "poveri" Raffaele e Silvana a dover tirare le somme e provare a placare le ire funeste di Roberto Ferri.

Le trame di Un posto al sole del 6 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche