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Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 7 agosto: Marina è sempre più gelosa

Anticipazioni disponibili per venerdì 7 agosto 2026: tradimenti e tensioni emergono tra Clara, Eduardo e Rosa, mentre Marina affronta le conseguenze dei tentativi di riconquista di Stefano

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Redazione

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7010

Dove eravamo rimasti il 6 agosto 2026

Per la puntata di giovedì 6 agosto 2026 (episodio 7009) le anticipazioni indicano che, dopo aver capito che Rosa le sta nascondendo qualcosa su Eduardo, Clara, decisa a scoprire cosa sta succedendo, si vedrà crollare il mondo addosso. Nonostante il tentativo di Giulia di mediare, le tensioni tra Diego e Ida riaffiorano nuovamente. Bice si pavoneggia nel sentirsi contesa tra due uomini: è arrivato il giorno del duello tra Massaro e il barone Cotugno, ma resta da vedere come andrà a finire.

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Le trame di Un posto al sole del 5 agosto 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 7 agosto 2026

Per la puntata di venerdì 7 agosto 2026 (episodio 7010) le anticipazioni indicano che Marina è costretta a prendere atto dei fallimentari tentativi di Stefano di riconquistare Greta e della perdurante tensione con Roberto, quest’ultimo sembra sempre più sensibile al fascino magnetico della sua ex. Trovando conferma ai propri sospetti, Clara dovrà fare i conti con la rabbia per il tradimento di Eduardo e l’amarezza per il silenzio connivente di Rosa, che le ha tenuto nascosta quella dolorosa verità. Le vacanze estive sono ormai imminenti e Raffaele saluta i vari condomini di Palazzo Palladini, che come ogni anno si svuota… ma solo per qualche settimana.

Le trame di Un posto al sole del 6 agosto 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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