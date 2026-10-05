Un posto al sole, Michele non ce la fa più: la decisione che prende è drastica Le trame di Un Posto al Sole di martedì 6 ottobre 2026: in radio la concorrenza di Walter spinge Saviani a fare un passo indietro. Renato fuori controllo

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.042.

Dove eravamo rimasti il 5 ottobre 2026

Damiano è sempre più in crisi con se stesso e Rosa sembra iniziare a intuire ciò che sta accadendo. Giulia è pronta a comunicare a Niko e Manuela una bella notizia che riguarda lei e Luca, ma i problemi di quest’ultimo sono ormai una realtà quotidiana con cui fare i conti. Nel frattempo, la massima "Chi è causa del suo mal, pianga se stesso" è quella che Raffaele dovrebbe tenere a mente quando scherza con Renato, perché le sue burle rischiano di ritorcersi contro di lui.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 6 ottobre 2026

Clara è molto incerta sul futuro del suo matrimonio. Michele è sul punto di prendere una decisione impegnativa riguardo alla sua carriera. Dopo essersi aperti reciprocamente e aver dissipato gli ultimi dubbi, Giulia e Luca sembrano finalmente decisi a iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. Le intemperanze di Renato, nel suo ruolo di amministratore, spingono Raffaele a cercare la complicità di Ornella per arginare lo strabordante cognato.

Le trame di Un posto al sole del 5 ottobre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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