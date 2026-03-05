Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 6 marzo 2026: Luca ripiomba nella sua terribile malattia
Le trame di UPAS di venerdì 6 marzo 2026: dolorosa recrudescenza per il dottore. Alberto di fronte alla tentazione di Anna: saprà trattenersi?
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6900.
Dove eravamo rimasti il 5 marzo 2026
Permane un clima di tensione tra Raffaele e Ornella; Diego dovrà affrontare di nuovo una situazione difficile con Ida. Manuela e Micaela si scontreranno in un’altra delle loro abituali liti, mentre un uomo misterioso mostra interesse per le loro vite. Divisa tra i suoi doveri in ospedale e il desiderio di crescere professionalmente, Rossella si troverà a riflettere.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 6 marzo 2026
La malattia di Luca torna a farsi sentire, gettandolo in un momento di forte sconforto. Alberto si ritroverà solo con Anna: riuscirà a resistere all’attrazione per la ragazza? Diego sta vivendo un momento molto difficile con Ida e sembra non sapere più come gestire la situazione. Rossella, intanto, comincia a farsi qualche domanda sul suo futuro lavorativo.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
