Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 6 marzo 2026: Luca ripiomba nella sua terribile malattia

Le trame di UPAS di venerdì 6 marzo 2026: dolorosa recrudescenza per il dottore. Alberto di fronte alla tentazione di Anna: saprà trattenersi?

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6900.

Dove eravamo rimasti il 5 marzo 2026

Permane un clima di tensione tra Raffaele e Ornella; Diego dovrà affrontare di nuovo una situazione difficile con Ida. Manuela e Micaela si scontreranno in un’altra delle loro abituali liti, mentre un uomo misterioso mostra interesse per le loro vite. Divisa tra i suoi doveri in ospedale e il desiderio di crescere professionalmente, Rossella si troverà a riflettere.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 6 marzo 2026

La malattia di Luca torna a farsi sentire, gettandolo in un momento di forte sconforto. Alberto si ritroverà solo con Anna: riuscirà a resistere all’attrazione per la ragazza? Diego sta vivendo un momento molto difficile con Ida e sembra non sapere più come gestire la situazione. Rossella, intanto, comincia a farsi qualche domanda sul suo futuro lavorativo.

Le trame di Un posto al sole del 5 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

